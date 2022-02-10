«الكويتية» تترأس لجنة شركات الطيران «AOC»

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن انتخاب مساعد مدير دائرة الخدمات الارضية لمطار الكويت الدولي في الكويتية مزيد المطيري، رئيساً للجنة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي (AOC)، وذلك من خلال تصويت أعضاء اللجنة عبر الروابط الالكترونية في دورتها الانتخابية العادية للعام 2022، حيث انتخب أعضاء اللجنة المطيري (ممثلاً عن الخطوط الجوية الكويتية) رئيساً للجنة لمدة عام واحد كما تم انتخاب داني ابي اولي نائباً أول لرئيس اللجنة (ممثلاً عن شركة طيران الاتحاد) ومحمد الحريري نائباً ثانٍ لرئيس اللجنة (ممثلاً عن الخطوط السعودية).

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الخطوط الجوية الكويتية وائل الحساوي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن انتخاب مزيد المطيري رئيساً للجنة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي (AOC)، ممثلاً عن (الكويتية) في اللجنة، حيث إن الزميل مزيد المطيري من الكوادر الوطنية التي تتميز بالكفاءة المهنية المشهود لها ولديه خبرة واسعة في قطاع الخدمات الارضية وفي مطار الكويت الدولي تحديداً والذي يقوم بدور كبير كممثل عن الخطوط الجوية الكويتية في الاهتمام بكل ما من شأنه تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا واستمرار التنسيق المستمر مع الادارة العامة للطيران المدني لما فيه مصلحة حركة الطيران في الكويت».

وأضاف الحساوي بأن الزميل مزيد المطيري له بصمة واضحة في تمثيله للخطوط الجوية الكويتية وايصال نصائح ورؤية مجلس إدارة (الكويتية) الذي دائماً ما يدعم أعمال اللجنة منذ عقد أول اجتماع لها في عام 2001 مشيراً إلى أن لجنة شركات الطيران تسعى للوصول إلى الاهداف المنشودة التي تعود بالمصلحة العامة على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي وتحقق النتائج الايجابية التي ترضى جميع الاطراف في خدمة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي وتوفير وتقديم كل سبل الراحة لهم منذ دخولهم بوابة المطار مروراً بانهاء اجراءات السفر المتبعة ووصولاً إلى الصعود على متن الطائرات من خلال التنسيق المستمر بين شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي والادارة العامة للطيران المدني.

واختتم الحساوي تصريحه قائلاً: «نتوجه بالشكر والتقدير للادارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك والشركات الزميلة العاملة في مطار الكويت الدولي لجهودهم الملموسة في تذليل العقبات أمام المسافرين وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للركاب متمنياً للجميع التوفيق والسداد فيما هو قادم وأن يحفظ بلادنا الكويت من كل مكروه».

والجدير بالذكر أن لجنة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي (AOC) تعقد اجتماعات دورية مع الادارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك مختصة بمناقشة أمور التشغيل وتسهيل الاجراءات للمسافرين وطرح الحلول المناسبة لهم، والتي تضم في عضويتها 27 شركة.

