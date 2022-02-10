«أرزان» أول شركة تقدم خدمة «المارجن» في السوق الكويتي

مال وأعمال

أطلقت مجموعة أرزان المالية خدمات التداول بالهامش «المارجن» أحدث منتجاتها هذا العام وأول شركة استثمار تقدم هذه الخدمات بعد تنظيمها من قبل هيئة أسواق المال ولتكون الأولى في الإعداد والتطوير والرائدة في الإطلاق لهذه الخدمة. وقد صرح طلال بدر البحر- نائب الرئيس التنفيذي بأن أرزان قدمت هذه الخدمة وفق استراتيجيتها القائمة على تطوير المنتجات الحالية واستحداث أخرى بما يتناسب مع نموذج أعمالها وتطلعات عملائها ومواكبة العمل الدؤوب الذي تقوده مشكورة هيئة أسواق المال وكل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وبنك الكويت المركزي بهدف تطوير سوق المال ومنظومة التداول الأمر الذي شهدنا نتائجه جلية إن كان من الناحية التشريعية والتنظيمية أو البنية التحتية للسوق والذي أسفر عن وضع بورصتنا في جغرافية الاستثمار العالمي بعد التتويج بثلاث ترقيات متتالية في أهم المؤشرات العالمية. وقال طلال البحر- نائب الرئيس التنفيذي، إننا في أرزان نفخر بأن نكون أول من يقدم خدمات التداول بالهامش لشريحة مميزة من العملاء الحاليين أو المرتقبين والذين سيتمتعون بهذه الخدمة الفريدة والتي تتيح لهم اجراء صفقات يتم تمويل جزء منها من أموالهم الخاصة، في حين تقوم مجموعة أرزان المالية بتمويل الجزء الآخر من قيمتها وذلك بعد ايداع الهامش الاولي، هذا ويمكن للعميل التداول في قائمة مختارة من الأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيس.

