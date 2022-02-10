«طلبات» تتوسَّع في القطاع التعاوني

مال وأعمال

كشفت شركة «طلبات»، عن توقيع اتفاقية انضمام جمعية العديلية التعاونية إلى منصة طلبات بهدف طرح وتوصيل جميع المنتجات والسلع إلى زبائن الجمعية.

و قال المدير الإداري لـ «طلبات الكويت» بدر الغانم، في تصريح صحافي إننا نشعر بالفخر ان نعلن عن انضمام جمعية العديلية التعاونية بشكل رسمي إلى منصة «طلبات» وتوفير منتجاتها لنكون نافذة لتحولها بتقديم أصنافها ومنتجاتها إلكترونياً.

وأضاف الغانم: «ستقوم «طلبات» بتوفير فريق عمل مدرب وذي خبرة عالية للعمل داخل جمعية العديلية لتجميع طلبات الزبائن واختيار الأصناف والتأكد من تطابقها مع المواصفات والجودة، لا سيما في ما يتعلق بالمنتجات الطازجة والخضروات والفاكهة واللحوم بمختلف أنواعها لضمان حصول الزبائن على أجود الأصناف».

وتابع الغانم إن الموقع الاستراتيجي لمنطقة العديلية سيجعلنا نقدم خدماتنا ونوفر عشرات الآلاف من الأصناف والمنتجات المتوافر في الجمعية لسكان العديلية والمناطق المحيطة بها خلال 45 دقيقه فقط»

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية محمد العمر إن الانضمام الرسمي لجمعية العديلية بشكل رسمي مع منصة طلبات يعتبر نقلة نوعية للجمعية في كيفية تلبية حاجات وطلبات زبائننا، لما ستوفره منصة طلبات من دعم تقني ولوجستي من خلال فريق المناولة وشبكة السائقين وضمان وصول الطلبات بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة»

وقال إن التغير السريع في سلوك المستهلك والاعتماد على المنصات الإلكترونية للتسوق دفعنا للتسريع من فتح قنوات جديدة لتقديم المنتجات والأصناف المتوافرة لدينا بالطريقة التي تتناسب مع أسلوب التسوق للعميل، حيث سنوفر هذه المنتجات بنفس الأسعار الموجودة في السوق التقليدي و سنضمن توفير جميع العروض والخصومات على منصة طلبات والسوق التقليدي».

وأعرب العمر عن تقديره للعاملين في «طلبات» على الجهد لتفعيل الاتفاق بأسرع وقت ممكن مُشيدًا، في الوقت ذاته، بدور العاملين في جمعية العديلية لإتمام هذه الاتفاقية والتي من شأنها أن تكون مثالا يحتذى للشراكة بين القطاع التعاوني والقطاع الخاص.

