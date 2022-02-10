استقرار الذهب مع ترقب «بيانات التضخم»

مال وأعمال

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر حيث أبقى تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل بيانات التضخم القوية المتوقعة على نطاق واسع مستثمري الذهب في حالة ترقب. ووفقا لوكالة «رويترز»، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1827.20دولارا للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة عند 1828.40 دولارا. ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب إلى حد كبير بالقرب من المستويات الحالية حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير، التي قد تقدم المزيد من الإشارات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.

