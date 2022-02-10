«زين» الشريك الاستراتيجي لمبادرة «الكويت تبرمج»

مال وأعمال

أعلنت زين عن شراكتها الاستراتيجية لمبادرة «الكويت تبرمج» لطلاب وطالبات المدارس الثانوية، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى البلاد التي تطلقها اكاديمية CODED للمرة الثانية بهدف المساهمة في خلق جيلٍ جديد من المبرمجين الكويتيين الشباب.

وذكرت الشركة في بيان صحافي ان الاعلان عن شراكتها الاستراتيجية اتى على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر اكاديمية CODED بالشويخ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي للعمليات في الأكاديمية هاشم بهبهاني، والرئيس التنفيذي للأكاديمية احمد معرفي، بالاضافة الى ممثلي الرعاة.

وفي تعليقه على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي: «سعداء اليوم بالاعلان عن شراكتنا الاستراتيجية لمبادرة «الكويت تبرمج» التعليمية، والتي نجدد من خلالها تعاوننا المستمر مع شركائنا في اكاديمية CODED بهدف المساهمة في خلق جيلٍ جديد من المبرمجين الكويتيين». وأضاف الخشتي بقوله: «ترتكز العديد من مبادرات استراتيجيتنا للاستدامة بشكلٍ كبير حول قطاعي الشباب والتعليم، ولا يخفى على احد ان مستقبل الاقتصاد والتعليم يتجه بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية في السنوات الأخيرة، ولهذا فقد وضعنا تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس اولوياتنا، خاصةً وأن زين تعتبر احدى اكبر الشركات الوطنية في قطاع الاتصالات الكويتي واحدى اكثر مزودي الخدمات الرقمية ريادةً في المنطقة».

واختتم الخشتي بقوله: «نفخر بكون زين احدى ابرز الشركاء الاستراتيجيين لأكاديمية CODED على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما اسهم في تخريج المئات من التقنيين والمبرمجين الشباب الى السوق المحلي، ونتمنى لزملائنا في الأكاديمية كل التوفيق في مبادرة «الكويت تبرمج» التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى البلاد».

وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED احمد معرفي: «نحن فخورون بالاعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع زين لمبادرة الكويت تبرمج لطلاب المدارس الثانوية في دولة الكويت، فقد كانت ولازالت زين واحدة من الشركات الرائدة في التقدم التكنولوجي والابتكار بالاضافة الى مسؤوليتها الاجتماعية الدائمة المتمثلة في دعم البرامج التعليمية».

وعلق الرئيس التنفيذي للعمليات في اكاديمية CODED هاشم بهبهاني بقوله: «نحو هدفنا المشترك لاعمار الطاقات الشبابية، نتشرف بوجود زين شريكاً استراتيجياً في مبادرة الكويت تبرمج لمساندتنا بتعليم طلاب وطالبات الثانوية في الكويت من خلال دورات مكثفة في برمجة مواقع الويب، وتطوير العاب الفيديو، وتطوير تطبيقات الآيفون والأندرويد».

وتطلق اكاديمية CODED مبادرة «الكويت تبرمج» للمرة الثانية، وهي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، وتهدف لانشاء جيل متقدم في المجال التقني من خلال اتاحة الفرصة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية لاكتساب المهارات البرمجية في اربع مسارات مثمرة وهي تطوير تطبيقات الآيفون وتطبيقات الآندرويد وتصميم المواقع وبناء الألعاب.

