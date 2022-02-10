«Ooredoo» تشجع ثقافة السباقات والرياضة والترفيه

مال وأعمال

تتألق Ooredoo للاتصالات، بفعالياتها وأنشطتها المتعاقبة التي ما ان تنتهي احداها حتى تبدأ الأخرى، ضمن اجندة منظمة تجعل من الشركة ايقونة لاحياء ودعم اروع الفعاليات لتلبية جميع الاهتمامات والتي يتردد صداها ضمن ارجاء الدولة. وللشباب والفتيات نصيب كبير من هذه الأجندة، فلطالما عرفت Ooredoo بدعمها المستمر وحرصها على تمكين المرأة النابع من قيم الشركة الأساسية والمبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي. ومن هنا، اعلنت Ooredoo الكويت عن رعايتها لفعالية RoadRush للفتيات، وهي الفعالية الرياضية الفريدة من نوعها في الكويت والتي تجذب عشاق السيارات والسباقات. ستقام الفعالية يوم الجمعة، الموافق 11 فبراير 2022 في مدينة الكويت لرياضة المحركات في جنوب مدينة الكويت.

ولم تتوان Ooredoo بالتعاون مع RoadRush باثراء جدول الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها لتشمل ايضاً حفلات موسيقية وسوق RoadRush ومهرجان ترفيهي يدعم المواهب والمطاعم والكافيهات المحلية، بالاضافة الى العديد من المسابقات والجوائز والمفاجآت وذلك التزاماً من الطرفين بتوفير المزيد من التنوع والمرونة امام الزوار.

وفيما يتعلق برياضة السيارات، سيتمكن الزوار من عشاق السرعة الباحثين دوماً عن تجربة جديدة مليئة بالاثراء والحماس والمغامرة وراء المقود، من تعلم القيادة الاحترافية على حلبات السباق والتعرف على تقنيات «الانجراف» المعروفة ايضاً بـ«الدرفت»؛ هذا بالاضافة الى سباق سيارات الفتيات الاحترافي و«تجربة ماكلارين» التي تتيح للمشاركين تولي زمام قيادة سيارة «ماكلارين» فائقة السرعة.

وتأتي هذه الرعاية تماشياً مع دور Ooredoo الجوهري في تعزيز ثقافة الرياضة والترفيه ضمن افراد المجتمع وتمكين المرأة الكويتية، واطلاق العنان لأصحاب المواهب الدفينة في الدولة.

