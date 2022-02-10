84.2 مليون دولار صافي أرباح «جي إف إتش»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي اف اتش نتائجها المالية للربع الأخير والاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2021 «العام»، حيث حققت 84?22 مليون دولار صافي ارباح في 2021.

سجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول الى المساهمين بقيمة 23.88 مليون دولار للربع الأخير من العام بزيادة 8.92% مقارنة بـ 21.93 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020. وجاءت هذه الزيادة نتيجة للأداء القوي المستمر عبر خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، والمساهمات الكبيرة من انشطتها المصرفية الاستثمارية التي حققت 52.25 مليون دولار من الرسوم من انشطة الاكتتاب المرتبطة باستثمارات المجموعة في قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم.

أوصى مجلس الادارة بتوزيعات ارباح نقدية اجمالية قدرها 60 مليون دولار بنسبة 6.07% على القيمة الاسمية، تشمل ارباح نقدية نسبة 4.57% بما يعادل 45 مليون دولار وتوزيعات اسهم بنسبة 1.5% بما يعادل 15 مليون دولار، بموجب موافقة المساهمين والجهات الرقابية.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس ادارة جي إف إتش، «نشعر بسعادة بالغة تجاه اداء المجموعة خلال عام 2021 والنمو القوي الذي تحقق عبر انشطة اعمال المجموعة، على الرغم من التأثير المستمر لـ«كوفيد-19» حول العالم، استطعنا تحسين الدخل وتعزيز الربحية ومرة اخرى توزيع ارباح مجزية على مساهمينا كما تواصل نتائجنا اظهار قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول التي انشأناها وتوسعنا فيها على مدار العام الماضي عبر المنطقة، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة وأوروبا، كما قمنا خلال العام باتخاذ خطوات مهمة لتعزيز جودة ميزانيتنا العمومية.

وفي هذا السياق استكملنا اعادة هيكلة نشاطنا للصيرفة التجارية ووضع الأساس لفصل الأصول للبنى التحتية والعقارية الى شركة جديدة «شركة انفراكورب»، التي اعلن عنها في يناير 2022 وسوف تتخصص في الاستثمار وادارة اصول البنية التحتية والعقارية المستدامة.

من جانبه قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، «لقد بدأنا عام 2021 بزخم قوي ونواصل مساعينا للتنويع الناجح والتوسع في نشاطنا على مدار العام، لقد حققنا نجاحا كبيرا عبر جميع خطوط اعمالنا فيما اسهم كل نشاط من انشطتنا في تحقيق النمو بشكل عام، ونحن سعداء بشكل خاص بأداء محفظتنا الاستثمارية الدولية التي لم تظهر المرونة فحسب ولكنها حققت عائدات قوية ثابتة، ولقد مكننا الاستثمار في الأصول المقاومة للتراجع من الاستمرار في تحقيق تدفقات ثابتة من الدخل للمجموعة ومستثمرينا على الرغم من الصعوبات الناجمة من الوباء وتأثيره على الأسواق العالمية.

