الجاسم: الفكرة والتسويق وصفتا نجاح المشاريع

الخميس Al wanees

أكدت رائدة الأعمال ومؤسسة شركة هايدر نديا فلورز لتنسيق الزهور هناء الجاسم أن المشاريع بشكل عام في الكويت تحتاج إلى تمويل وكذلك الوقت الكافي لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيس المشروع، موضحة أن تحديات بيئة الأعمال في الكويت تتنوع بين الإيجارات المرتفعة التي تلتهم 75% من التكاليف تقريباً لبعض المشروعات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الجاسم في لقاء مع النهار حول تحديات البزنس بشكل عام في الكويت، إلى أن بيروقراطية الإجراءات وعرقلة تخليص المعاملات بالسرعة الكافية والمطلوبة يمثل هدراً كبيراً للمشاريع ويدفع بعضها إلى التفكير بالإغلاق أو الرحيل. وأكدت الجاسم أن بيئة الأعمال في الكويت بحاجة إلى تغيير وتجديد وتحديث، موضحة أنه لا يمكن التعامل بنفس الطريقة التي كان يتم التعامل بها منذ سنوات.

روتين الإجراءات

وقالت الجاسم إن المشاريع في الكويت بشكل عام تواجه تحديات عدة، أبرزها بيروقراطية الإجراءات، لافتة إلى أن كل ما يطلب من أوراق يتم تجهيزه، إلا أن العرقلة تأتي بسبب أمور أخرى لا علاقة لها بالأوراق المطلوبة.

وأوضحت أن إجراءات الحصول على رخصة المشروع الخاص بي استغرق قرابة 7 أشهر تقريباً وهو ما يعد هدراً كبيراً في الوقت، مبينة أن كثرة الأوراق المطلوبة لإنجاز رخصة تجارية لمشروع تعاكس توجهات الدولة بالانتهاء من الإجراءات الكترونياً بدلاً من الإجراءات الورقية.

وأوضحت الجاسم أن تقليص الدورة المستندية والمساهمة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال لتواكب مع ما هو موجود عالمياً وإقليمياً من بين الوسائل الرئيسية لنجاح أي مشروع كبيراً كان أو صغيراً ويحقق في الوقت نفسه توجه الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية.

وحول ما إذا كانت بيئة الأعمال في الكويت جاذبة أو طاردة للمشروعات، ذكرت الجاسم أن أي مشروع بحاجة إلى تمويل وكذلك بحاجة إلى التسويق الجيد وتوفير القدرة على الوصول إلى العملاء من مختلف الفئات العمرية عبر تكوين شبكة توصيل جيدة وكذلك العمل على تطوير قدرات المشروع في مختلف القطاعات.

بيئة مناسبة

وأوضحت الجاسم، أن توفير البيئة المناسبة والعمل على إزالة تحديات أي مشروع هي في واقع الأمر من بين النجاحات المطلوبة الأساسية للمشروع وهو المطلوب من الدولة، لافتة الى أن الدولة عليها توفير بيئة مناسبة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة الأجواء المناسبة للعمل ومساعدة أصحاب تلك المشروعات على تسويق منتجاتهم أياً كانت وبالشكل المطلوب ومنع الممارسات الضارة التي قد تؤثر سلباً على أصحاب المشروعات مثل تكسير الأسعار أو الممارسات الاحتكارية الضارة. وأفادت بأن بيئة الأعمال في الكويت بحاجة إلى تغيير وتجديد وتحديث، مع السعي لتطوير تلك البيئة بشكل مستمر ومواكبة كل ما هو جديد ومتطور عالمياً وإقليمياً والعمل على زيادة قدرات المشاريع العاملة في الكويت صغيرة أو كبيرة.

الأفكار المبتكرة

وفيما يتعلق بمواصفات المشروع الناجح من وجهة نظرها، بينت الجاسم أن الأفكار المبتكرة والتسويق الناجح تمثل وصفة النجاح لأي مشروع، مبينة أن توافر التسويق الجيد وكذلك رؤية تطوير للمشروع تمكنه من مواجهة الأزمات والتحديات.

وتطرقت الجاسم، لأهم المشكلات التي تتناولها رائدات الأعمال بشكل عام في مشروعاتهم التي يقمن بتأسيسها، حيث أوضحت أن بيروقراطية الإجراءات من بين العوامل التي تؤدي إلى عرقلة المشروعات وكذلك غياب بيئة أعمال قادرة على استيعاب طموحات وتطلعات الشباب من مختلف الأعمال سواء كانت تلك المشاريع قائمة أو جديدة أو كانت كبيرة أو من ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

