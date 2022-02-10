الفيلكاوي: «الكويت للسينما الجديدة» يعتمد على جيل الشباب

الخميس Al wanees

أكد نقيب الفنانين والاعلاميين في الكويت الدكتور نبيل الفيلكاوي ان الدورة الثانية لمهرجان الكويت للسينما الجديدة سينطلق الى الفضاء العربي الاوسع والاشمل بعد النجاح المتميز الذي حصدته الدورة الاولي للمهرجان التى عقدت في مايو 2021.

وقال الدكتور نبيل الفيلكاوي ان التحضيرات انطلقت في قطاع السينما في نقابة الفنانين والاعلاميين للتحضير لاعمال الدورة الثانية والتى تؤكد على اهمية تقديم سينما جديدة بالاعتماد على جيل الشباب في الكويت والعالم العربي.

من جانبة قال رئيس المهرجان رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانيين والاعلاميين في الكويت المخرج عبدالعزيز الصايغ بان الدورة الثانية لمهرجان ستعقد في الفترة من 9 – 11 يونيو 2022 «اون لاين».

وذلك مراعاة للظروف الاحترازية التي لا تزال متبعة في الكويت لمواجهة جائجة كورونا – كوفيد 1، مشيرا الى ان اخر موعد لاستلام الاعمال المشاركة هو 15 مايو 2022 والتى ستذهب الى لجان المشاهدة وبعدها لجنة التحكيم الرئيسة.

وقال رئيس المهرجان عبدالعزيز الصايغ بان مسابقات الدورة الثانية ستكون عربية بالكامل وهى موزعة على ثلاث مسابقات المسابقة الرسمية للافلام الروائية العربية القصيرة «بحدود 30 دقيقة»، المسابقة الرسمية للافلام الوثائقية العربية القصيرة «بحدود 30 دقيقة»، المسابقة الرسمية للافلام الروائية العربية الطويلة «60- 120 دقيقة».

وتابع المخرج عبدالعزيز الصايغ قائلا: كما سيتضمن المهرجان ندوتين فكريتين هما ندوة الكوميديا في السينما الكويتية بمشاركة عدد متميز من نجوم الكوميديا في الكويت، وندوة السينما والمنصات بمشاركة عدد من الفنانين والكتاب والمنتجين والباحثين والنقاد من انحاء العالم العربي، وستقام هذا الندوات يومي 10 – 11 يونيو «أون لاين».

وفي ختام تصريحه قال رئيس المهرجان رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والاعلاميين في الكويت بان الدعوة مفتوحة للمبدعين الشباب من الجنسين في انحاء العالم العربي وان المهرجان سيمنح هذا العام ثلاث جوائز مالية للاعمال الفائزة بالمراتب الثلاث الاولي في كل مسابقة مع شهادات تقدير لجميع المشاركين.

