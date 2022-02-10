تارا عماد في مسلسل «suits بالعربي»

الخميس Al wanees

يواصل أبطال وصناع مسلسل SUITS بالعربي، تصوير مشاهد العمل والمأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير SUITS بطولة آسر ياسين.

و الذي يفترض أن يشارك به في موسم رمضان 2022.

وتظهر تارا عماد خلال أحداث العمل بدور فتاة تربطها قصة حب مع أحمد داود، وتجمع بينهما الكثير من المشاهد الاجتماعية والدرامية.

مسلسل SUITS بالعربي بطولة آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين، تارا عماد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني. ويجسد أحمد داود ضمن أحداث المسلسل شخصية محامي متفوق يكسب الكثير من القضايا المهمة، ولكن مع تطور الأحداث يدخل في الكثير من الصراعات.

