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الخميس Al wanees

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أصالة تستقبل عيد الحب بأغنية جديدة مع الأمير بدر بن محمد


بعد تألقها في حفلjoy awards وحصولها على لقب المطربة المفضلة، تستعد ايقونة العشق اصالة لطرح أغنية جديدة تزامنا مع عيد الحب بعنوان «تقول تبغاني».
وتتعاون اصالة في هذه الأغنية مع الأمير بدر بن محمد المعروف عنه عذوبة الكلمات وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي والمقرر طرحها على طريقة lyrics video مع شركة روتانا نهاية هذا الأسبوع، وبدأت شركة روتانا في نشر البرومو الرسمي و البوستر الدعائي للأغنية.  
وقامت اصالة بإهداء زوجها فائق حسن هذه الأغنية ونشرت ذلك من خلال post  عبر حسابها الرسمي على الانستغرام وقالت «بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق».


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