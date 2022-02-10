المنصات الإلكترونية تغير خريطة الإنتاج الدرامي

الخميس Al wanees

غيرت المنصات الالكترونية المدفوعة،حال الدراما في العالم إلى الأبد،وهو ما ظهر واضحا من خلال سلسلة الأعمال التي قدمت عالميا قبل أن تدخل بالتدريج في العملية الإنتاجية في الشرق الأوسط.

وأصبحت المنصات منافسا قويا للفضائيات في جذب الدراما وصناعها فبعد أن كانت الأعمال الدرامية تصنع للعرض على شاشة التليفزيون أو الفضائيات أصبح هناك نوع من الدراما يصنع خصيصا لها، وتنوعت هذه الدراما بين دراما الـ7 حلقات أو 10 حلقات التي اقتصر الأمر عليها في البداية.

وهو الأمر الذي أتاح فرصاً أكبر لطرح قضايا وموضوعات بقوالب مغايرة لم تكن تطرح إلا بوجودها، حيث غيرت تلك المنصات حتى معايير النجومية، ليتابع المشاهدون مواهب صاعدة وموضوعات جديدة مع اتساع المجال للتجريب في الأسلوب الفني، بينما باتت الأفلام والمسلسلات الجديدة متاحة على الدوام فلا أحد ينتظر القنوات بفواصلها ولا يضطر أيضا لذهاب المشاهد إلى السينما ليستمتع بمتابعة أحدث الأعمال السينمائية.

ومع انتشارها باتت المنافسة على أشدها بين المنصات المختلفة للاستحواذ على المشاهد الذي يدفع اشتراكاً شهرياً مقابل المتابعة، وتقدم ما هو أعلى سقفاً مما تتيحه القنوات المجانية.

أول المنصات التي أنتجت لنفسها قبل العرض كانت منصة شاهد التي قدمت أكثر من عمل فني، وهي تابعة لـ MBC Group التي عرضت أكثر من مسلسل من بعد موسم رمضان 2021، فقدمت مسلسل «ليه لأ 2»، وهو من بطولة منة شلبي وأحمد حاتم وسارة عبد الرحمن، وناقش المسلسل قضية الاحتضان.

كما قدمت أيضا مسلسل «الحرامي» بجزأيه الأول والثاني وهو أيضا من أعمال المنصة الأصلية.

وإلى جانب هذا عرضت شاهد وبالتحديد شاهد VIP مسلسلات عربية عدة مثل المسلسل السعودي رشاش الذي يزال يعرض حتى الآن وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، بالإضافة إلى مسلسل «دور العمر» وهو مسلسل لبناني من بطولة سيرين عبد النور ومواطنها عادل كرم، وقريبًا سوف يُعرض مسلسل جديد للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم «صالون زهرة»، وغيرها من المسلسلات المتنوعة كما وكيفًا والتي تؤكد أن شاهد حجزت لنفسها مكانًا مميزًا في سوق الدراما العربية.

كما قدمت مسلسل «موضوع عائلي» للفنان ماجد الكدواني الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه الأمر الذي جعل الشركة تقرر تقديم جزء ثانٍ من العمل خلال الفترة المقبلة،ومن المقرر أن يكون بعد شهر رمضان المبارك.

كما أن هناك مشروع مسلسل «ايام» وهو من بطولة حورية فرغلي وشيري عادل وآخرون، ويتم العمل علي مسلسل «خارج السيطرة» وهو فورمات أجنبي يتم تصويره وعرضه في نفس الوقت. وكذلك مسلسل «الجسر» الذي يعرض الآن، وهو من بطولة نيللي كريم وعمرو سعد ومحمد علاء وأسماء أبو اليزيد ومن إخراج بيتر ميمي. وكذلك منصة واتش أت التي قدمت مسلسل «شديد الخطورة» للفنان أحمد العوضي وريم مصطفى والذي يعد أول إنتاجها.

ومن المقرر أن تعرض المنصة قريباً مسلسل جديد شكلًا وموضوعًا، وهو مسلسل الفنان ياسر جلال «الديب» الذي يقدم من خلاله شخصية المستذئب ويبدو أن موضوع المسلسل سوف يكون جديدًا تمامًا على الدراما العربية.

ومع تزايد الانتشار للمنصات في العالم العربي دخلت منصة «نتفلكس» في دائرة الإنتاج حيث قدمت مسلسل «ما وراء الطبيعة» للفنان أحمد أمين والمخرج عمرو سلامة، ومسلسل «البحث عن علا» للفنان هند صبري والذي يعد الجزء الثاني من مسلسلها الشهير «عايز أتجوز» والذي أنتج خصيصا للشبكة التي سبق وأن قدمت فيلم «أصحاب ولا أعز» للفنانة منى زكي وإياد نصار وحقق ردود فعل صاخبة في العالم العربي.

ولم تتخل الشبكة عن نصيبها في المشاهد العربي الذي أصبح من أكبر المشاركين والمتابعين للمنصات العالمية وتوجهت للإنتاج بقوة خلال الفترة الحالية،كما أن هناك أكثر من مشروع خلال الفترة المقبلة. أما منصة فيو فقد قدمت أكثر من عمل وتعد من المنصات الالكترونية المجانية ولعل مسلسل «ولهان» و«زودياك» الذي قدم منذ عامين وحقق نجاحا كبيرا.

وظهرت مؤخرا منصة «Tod» التي عرض خلالها مسلسل «القاتل الذي أحبني»، والذي يعد أول مسلسل من إنتاجها بعد أن عرضت أكثر من مسلسل مصري قبله. وتدور أحداث مسلسل «القاتل الذي أحبني» في إطار كوميدي حول معتز البرنس، شاب رسام مغمور لم يكن يعرفه أحد وصل إلى العالمية، كرَّس حياته مع الشرطة يرسم أوصاف المجرمين وزعماء العصابات، وفي الوقت نفسه اتخذ في أحد المولات مكانا صغيرا بالممر يمارس فيه الرسم، بعدما سافر والده وهو صغير إلى إيطاليا بحثاً عن أملاكهم، ليتركه مع والدته أحلام (سهير رمزي) لمدة 30 عاما، وبعدما يعود والده تكون هناك أحداث درامية مثيرة ترفض من خلالها والدته العودة إلى والده من جديد.

ويشارك في بطولة المسلسل بجوار الفنان هاني رمزي كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وهو من إخراج عمرو عابدين.

ولم تكتف تلك المنصات بتلك العروض والانتاجات فقد غيرت في شكل النجوم الذين يشاركون في تلك الأعمال، فقد اعتمدت أيضا على فناني الصف الثاني ولعل ذلك خطوة مهمة في تقليل الأجور وكذلك تصعيد العديد من الأسماء التي لم يكن من السهل أن تأخد تلك الفرص بسهولة.

