هاني رمزي: «القاتل الذي أحبني» علامة مهمة في مشواري الفني

الخميس Al wanees

9 أعوام كاملة قضاها الفنان هاني رمزي بعيدًا عن استديوهات تصوير الأعمال التلفزيونية، بعدما قدم مسلسل «جوز ماما» في العام 2013، مكتفيًا خلال السنوات الماضية بالأعمال السينمائية، وتقديم البرامج، ليقرر النجم المصري الشهير إنهاء سنوات القطيعة هذا، بمشاركته في مسلسل «القاتل الذي أحبني»، الذي طرحته الشركة المنتجة له للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية.

«القاتل الذي أحبني»، عمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية التي يبرع هاني في تقديمها، حيث يجسد في المسلسل دور معتز وهو رسام مغمور يستطيع الوصول إلى العالمية في الحلقة الأخيرة، لكنه يمر بأحداث عجيبة ويمر بلغز غريب لا يستطيع أحد حله.

وفي هذا السياق، وعن عودته إلى الدراما، قال الفنان هاني رمزي لـ«النهار»: سعيد للغاية بردود الأفعال التي تلقيتها مع بدء عرض أولى حلقات «القاتل الذي أحبني، وبمرور الحلقات كنت أتلقى ردود فعل أفضل من الحلقة التي قبلها، وهذا ما كنا نريده أنا والمخرج عمرو عابدين أن تكون الكوميديا في العمل تصاعدية ومستمرة.

وأضاف: أجسد شخصية نجل الفنانة سهير رمزي، وتحدث لها العديد من المفارقات بعد رحلة طويلة عاشتها وحيدة، وتحاول بعدها الرجوع لنفسها والاهتمام بها ويتقدم لها العديد من الأزواج، لكن تظهر غيرته عليها ويرفض من يتقدم للزواج منها في إطار كوميدي.

«رمزي» أكد أن «القاتل الذي أحبني» علامة مهمة بمشواره الفني لأنه يجمعه مع المخرج عمرو عابدين للمرة الثالثة بالدراما بعد عدة نجاحات متتالية مثل مسلسل «عصابة بابا وماما»، و«مبروك جالك قلق»، مضيفًا: هناك كيمياء خاصة بيني وبين المخرج عمرو عابدين، فهو مخرج مميز وشاهد علي نجاحات كبيرة في الدراما والأعمال التي قدمناها معا، والأعمال التي نقدمها تصبح محفورة في أذهان المشاهدين، ولو مر عليها عشرات السنين فلا يزال مسلسل «عصابة بابا وماما» و«مبروك جالك قلق» يحققان النجاح حتى الآن عند إعادة عرضهما.

وعلى صعيد السينما، ومصير فيلم «عمر المحتار» الذي أعلن هاني عودته به إلى دور العرض، قال: تم تغيير الاسم الخاص بالفيلم بعد موافقة الرقابة أخيرا على إجازة تصوير العمل بعد فترة من التوقف والاعتراض، ويحمل الفيلم اسم «شقاوة اونلاين» سوف يتحدد الموعد النهائي لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، خصوصا وان الموضوع الذي يتناوله العمل مختلف كثيرا عن الأعمال التي قدمتها من قبل، وأخرها فيلم«200 جنيه» الذي شهد مشاركة العديد من الأسماء الكبيرة وكان بمثابة خطوة مهمة.

ومن ناحية أخرى كان الفنان هاني رمزي قد عرض مسرحيته الجديدة «أبوالعربي» في موسم الرياض، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب هاني رمزي كل من داليا البحيرى وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمروعبدالعزيز، وتأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة،وإخراج تامر كرم.

مسرحية «أبوالعربي» أعادت هاني رمزي إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها «كده أوكيه» عام 2003.

