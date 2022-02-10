مع بدء تصوير فيلم «شمس».. أبرز الروايات التي تحوّلت إلى أفلام

الخميس Al wanees

انطلاق تصوير أول أحداث فيلم «شمس» المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور أبطال العمل، عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني، وخالد الصاوي والفنانة الشابة هدى الإتربي.

من الجدير بالذكر، أن فيلم شمس مأخوذ عن رواية «شمس إمبابة» للروائي طلال الطريفي، في إطار اجتماعي تشويقي.

ومن المقرر، أن ينتقل فريق العمل أحد مواقع التصوير الأخرى، بمنطقة شبرامنت و6 أكتوبر، حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بفيلا شعيب.

الفيلم من إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي

يذكر أن ، فيلم «شمس» يعتبر أول تعاون سينمائي بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني.

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً كغيره من الأفلام التي أُخذت عن روايات وحققت نجاحاً كبيراً منها:

ثلاثية الأديب نجيب محفوظ ( السكرية، قصر الشوق، بين القصرين) و التي حازت على إعجاب الكثير بعد تحولها لـ أفلام من بطولة يحيى شاهين وإخراج حسين الإمام.

و رواية «عمارة يعقوبيان» للكاتب علاء الأسواني، والتي تجسد حياة طبقات المجتمع من خلال عدد من الشخصيات الذين يعيشون في عمارة بإحدى أحياء القاهرة،و تحولت أيضاً لفيلم يحمل نفس الاسم بطولة عادل إمام، وهند صبري وحصد الفيلم 6 جوائز خلال الدورة الـ13 لمهرجان السينما.

فيلم «اللص و الكلاب» للفنان شكري سرحان، شادية، كمال الشناوي، سمير صبري و المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ.

وفيلم «في بيتنا رجل» للفنان عمر الشريف المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، والتي تدور أحداثها عن الحياة في مصر ما بعد زمن الاستعمار.

كذلك رواية «أذكريني» للأديب يوسف السباعي والتي تحولت لفيلم يحمل نفس الاسم بطولة محمود ياسين و نجلاء فتحي.

