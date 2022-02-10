«الكيرم الأولى» تعيدنا إلى الماضي الجميل

الخميس Al wanees

أحيا مركز العمل التطوعي الألعاب الشعبية التراثية بتنظيمه «بطولة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان الأولى للكيرم» التي انطلقت أول من أمس في متحف بيت العثمان وتختتم أحداثها اليوم بالتعاون مع وقف العثمان وفريق الموروث الكويتي في متحف العثمان والهيئة العامة للرياضة.

وأفاد رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أنور الرفاعي أن هذا الحدث يعتبر من أكبر البطولات على مستوى الخليج في ظل المشاركة الواسعة من اللاعبين، موضحاً أن البطولة في نسختها الأولى شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب يمثلون 165 فريقاً.

وبين الرفاعي أن المنافسات تقام في الفترة المسائية، إذ بدأت الثلاثاء بمرحلة التصفيات على أن تقام اليوم المرحلة النهائية التي يعقبها حفل توزيع الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى، منوهاً بأن البطل سيحصل على جائزة مالية قدرها ألفا دينار، فيما ينال صاحب المركز الثاني ألف دينار مقابل 500 دينار للحاصل على المركز الثالث، ومشيراً إلى أن هناك جوائز تشجيعية لأصحاب المراكز التالية.

وذكر الرفاعي أن هدف المركز ومتحف بيت العثمان من تنظيم البطولة هو إحياء الألعاب الشعبية والموروث التراثي وملء أوقات الفراغ لدى الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال ممارسة لعبة فكرية ومهارية وبدنية وتنافسية، مضيفا بقوله:» لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار لعبة الكيرم في أوساط الشباب وكذلك الكبار والصغار على حد سواء ..وهذا ما شجعنا أكثر على تنظيم هذه البطولة».

وتابع:»تفاجأنا بحجم المشاركة الكبيرة من اللاعبين والاهتمام البالغ من قبل الحضور الذي تابع أنشطة البطولة»، مبيناً أن «البطولة صاحبها تنظيم معرض تراثي بطريقة تعيدنا إلى الماضي الجميل»، حيث يجد الزائر في المعرض قطعاً وأدوات ومستلزمات تراثية (مثل المسابيح والبشوت والعطور وغيرها)، فضلاً عن المأكولات القديمة كالباجيلا والنخي والهريس وغيرها من المأكولات،»وكلها تمثل رحلة من رحلات الحياة في ماضي الكويت». جدير بالذكر أن لعبة «كيرم» من الألعاب الشعبية التي مارسها الآباء والأجداد وتوارثتها الأجيال على مر السنين.

