أول النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن محافظة العاصمة مستمرة في حملاتها على مختلف المناطق لافتاً الى أن كثافة هذه الحملات التي تقودها المحافظة بالتعاون مع البلدية ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية يأتي في إطار تنفيذ رؤيتنا نحو التطوير والتحديث.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مساء أمس الى مدينة جابر الأحمد ورافقه بها مدير إدارة الدوريات العقيد نايف الحجرف، ومراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان، ومسؤول مركز الدوحة – بلدية العاصمة عبد الله الهاجري، إلى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

وقال الخالد على هامش الزيارة إن الحملات التي نقوم بها منذ شهر سبتمبر من العام 2019 تأتي انطلاقاً من رؤيتنا في المحافظة نحو عاصمة بلا مخالفات، إلى جانب التطوير والتحديث والتجميل الذي نعمل عليه في آن واحد.

وأضاف أن تفقدنا مع الجهات الرقابية والمرافقة من البلدية والداخلية على سيارات المأكولات والاطعمة والمواد الغذائية، يأتي حرصاً على السلامة العامة للمواطنين والوافدين والتأكد من وجود تراخيص لديهم من الجهات المعنية، مشيراً الى أننا لسنا ضد الناس في أرزقاهم لأن الارزاق هي من عند الله وإنما لتنظيم العمل وعدم السماح لمن لا يحمل التراخيص اللازمة بالعمل خاصة وأن بعضهم يقوم بالوقوف بالاماكن الممنوعة ما يعرض سلامة الناس للخطر فضلاً عن عدم التزامه بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

وختم الخالد جولته بتوجيه الشكر الى مدير إدارة الدوريات العقيد نايف الحجرف، والى مراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان والى مسؤول مركز الدوحة – بلدية العاصمة عبد الله الهاجري على جهودهم وتعاونهم في القضاء على المخالفات في كل أرجاء المحافظة.

