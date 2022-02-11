أول النهار

تناقش اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي برئاسة العضو فهيد المويزري يوم الأحد لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، بحضور «البيئة» و«البلدية»، كما ستطرح أبرز الاقتراحات من اعضاء البلدي لرفع مستوى النظافة، ومتابعة آلية إجراء الاستبيان الشهري إلكترونياً لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة في الكويت.

من جانب آخر تناقش لجنة الجهراء برئاسة حمود عقله كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن تمكين استغلال القسائم في المناطق الصناعية، وطلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل وضع حيازة زراعة الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي والشركة المتحدة للتخزين والتبريد الواقعة في منطقة الصليبية الزراعية في محافظة الجهراء.

