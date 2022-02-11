أول النهار

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أمس الخميس مد مهلة العمل بآلية إصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية الصادرة قبل تاريخ 24 نوفمبر 2021.

وقال الموسى في تصريح صحافي: إن الهيئة أصدرت بهذا الشأن تعميما إداريا رقم 5 لعام 2022 تضمن مد مهلة تقديم معاملات إصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية الصادرة قبل تاريخ 24 نوفمبر 2021 على النظام الآلي للهيئة لتصبح حتى تاريخ 31 مارس 2022.

وأضاف أنه تم توجيه قطاع شؤون العمالة والإدارات التابعة لإدارة مركز نظم المعلومات للعمل على تمديد المعاملات وفقا للتعميم آنف الذكر. وأشار إلى أن التعميم الجديد يأتي إلحاقا للتعميم رقم (20) لسنة 2021 الذي صدر في إطار توجيهات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بهذا الشأن.

