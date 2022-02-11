أول النهار

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع: إن الجمعية تحرص على تخفيف معاناة المرضى والمعاقين من الأرامل والأيتام والمساكين، وتسهيل حياتهم ودمجهم في مجتمعاتهم؛ لذا قامت بطرح مشروع «كن عوناً لهم» الذي تهدف من خلاله إلى توفير الكراسي الطبية والكهربائية وكراسي الإعاقات الشديدة؛ في إطار المسؤولية الاجتماعية والتكافل والتراحم مع تلك الفئات الاشد حاجة إلى الوقوف بجانبهم ومساندتهم لتجاوز تلك العقبات.

وقال الشايع في تصريح صحافي: إن هذا المشروع يبعث الأمل في نفوس هؤلاء المعاقين، ويزيل العوائق الاجتماعية والنفسية والمادية التي قد تواجه هؤلاء المرضى، فهم لا يتمكنون من قضاء احتياجاتهم بسبب عدم قدرتهم على الحركة، واضطرارهم إلى العزلة والانطواء على أنفسهم.

وأوضح الشايع أن المساهمة مفتوحة لدعم هذا المشروع، مبيناً أن هناك مئات المعاقين الذين هم في أمس الحاجة لتلك الكراسي الطبية، مبينا أنه يمكن إخراج الزكاة لهذا المشروع الذي يستفيد منه الأرامل والأيتام والمساكين، الذين أعياهم الفقر وأنهكتهم الأمراض والإعاقات المختلفة، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه».

ودعا الشايع، عموم المحسنين والمحسنات من أهل الكويت الذين جبلوا على فعل الخير، إلى المشاركة في تخفيف آلام إخوانهم من ذوي الإعاقة، تطبيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتعزيزاً لمد يد العون والمساعدة لكل محتاج، وذلك بالتبرع عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم 22233322 أو من خلال الموقع الإلكتروني alsafakw.com، أو عبر زيارة مقر الجمعية الكائن في منطقة الصديق قطعة 7 شارع 712 قسيمة 301.

