أول النهار

اسفر حادث تصادم على طريق الوفرة عن وفاة مواطن يعمل في وزارة الداخلية برتبة عقيد واصيب قائد دورية عسكري وقائد مركبة اخر باصابات اخرى وسجلت قضية. ووفق مصدر أمني أن قائد الدورية اثناء تأديته عمله حاول ايقاف مركبة صالون مسرعة فاصطدم في مركبة متوقفة بجانب الطريق حيث انقلبت الدورية والمركبة التي كانت بجانب الطريق واصيب قائد الدورية العسكري ومرافقه باصابات متفرقة، فيما لقي قائد المركبة مصرعه جراء انحشاره في المركبة، وقد تبين أنه مواطن يعمل في وزارة الداخلية «أمن المنافذ» برتبة عقيد، وقام رجال الطوارئ الطبية بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم فيما قامت فرقة إطفاء مركز الكوت بالتعامل مع الحادث الذي أسفر عن وفاة مواطن وتسليمه إلى رجال الادلة الجنائية وعليه سجلت قضية.