أول النهار

أسفر حادث تصادم على طريق الارتال عن وفاة مواطن واصابة اخرين وسجلت قضية. ووفق مصدر امني ان بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد عن وقوع حادث تصادم على طريق الأرتال بين مركبة صالون وميني باص، وقد هرع رجال الامن وسيارات الاسعاف وفرقة إطفاء من مركز الجهراء الحرفية حيث تبين أن الحادث أسفر عن وفاة مواطن وإصابة مرافقه وتعرض سائق الباص ومرافقه أيضاً لاصابات متفرقة، وتم نقل المصابين من قبل رجال الطوارئ الطبية إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم فيما تم استدعاء رجال الادلة الجنائية وتم رفع الجثة إلى الطب الشرعي وسجلت قضية.