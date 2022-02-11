أول النهار

أقدم وافد اردني الجنسية على الانتحار نحرا في مصعد عمارة في منطقة خيطان وسجلت قضية. ووفق مصدر أمني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد عن وجود جثة في مصعد احدى البنايات في منطقة خيطان وعلى الفور هرع رجال الامن وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن من أقدم على الانتحار وافد اردني من مواليد 1966 يعمل مسعفا في وزارة الصحة، حيث قام بشراء سكين ونحر نفسه في مصعد العمارة التي يقطنها، حيث تبين لاحقا انه كان يعاني من اضطرابات نفسية وعليه تم استدعاء رجال الادلة الجنائية وتم رفع الجثة إلى الطب الشرعي وسجلت قضية.