أول النهار

نعى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي المدير الاسبق للبلدية العم راشد عبدالله العثمان الراشد الحميدي قائلا: ان الكويت فقدت احد ابنائها البررة والذي كان له اسهامات خالدة في العمل البلدي سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم اهله الصبر والسلوان. الجرعة التعزيزية لـ 40 سنة ومافوق دون موعد مسبق أعلنت وزارة الصحة عن تقديم الجرعة التعزيزية من لقاح «كوفيد-19» للفئة العمرية 40 سنة وما فوق دون موعد مسبق وذلك في جميع مراكز ومواقع التطعيم. وأوضحت الوزارة أن حضور الفئات العمرية دون الـ 40 سنة يكون وفق موعد محدد مسبقا. كما أن الجرعة التعزيزية للفئة العمرية 16 سنة فما فوق تعطي بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية.