الأولى

بعد قرن كامل وعامين اثنين من ولادته على ثرى الكويت الطيب، ودَّع أمس النابغة والعالم الفلكي الجليل د. صالح العجيري الدنيا راضياً مرضياً، ولحق برحاب ربه، بعد أن أمضى حياته معلماً أميناً، وفلكياً حاذقاً، ورجلاً فريداً، شهد بنبوغه وعلمه الخليج كله، بل والمنطقة العربية والإسلامية بأسرها.

إنه ذاكرة الكويت، إذ شهد مولدها ثم طفولتها وصباها وشبابها وقوتها وفتوتها، حتى غدا معها صنوين لا يفترقان فالكويت هي الكويت، والعجيري مؤرخها وشاهد أحداثها، وعنوان ريادتها.

ومن المتفق عليه أن الكويتيين كلهم شيباً وشباباً، رجالاً ونساءً أجمعوا على حبِّ وتقدير هذا الرجل، الذي جعل الله تعالى له القبول في الأرض، فلم يختلف على أستاذيته وعبقريته وإخلاصه اثنان.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.صالح محمد العجيري.

وقال سموه في نصها: «تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى العالم الدكتور صالح محمد العجيري، وإذ نعرب للأسرة الكريمة عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل لنستذكر بالتقدير مناقب العالم الفقيد وأعماله الجليلة وإسهاماته المقدرة في خدمة وطنه خلال مسيرته الحافلة بالعطاء في المجال التربوي والرياضيات وعلم الفلك والأهلة حيث نهل من علمه الوافي العديد من رجالات الكويت إذ كان رحمه الله قامة علمية شامخة يشار إليها بالبنان على الصعيدين المحلي والخارجي وتجسد ذلك بالاحتفاء به وتكريمه مرارا وحصوله على العديد من الجوائز عرفانا بعطائه الكبير، ومن إسهاماته البارزة إصداره (تقويم العجيري) بشكل متواصل على مدى عشرات السنين والذي كان معتمدا وموثوقا من قبل مختلف الجهات، مؤكدين أن هذه الإسهامات النيرة ستكون نبراسا ملهما للأجيال وستظل خالدة في وجدان الجميع، سائلين المولى تعالى أن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدمه ويجعله في ميزان حسناته وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.صالح العجيري، جاء في نصها: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم د.صالح محمد العجيري رحمه الله وطيب ثراه، وإذ نعرب لكم عن صادق التعازي والمواساة لفقد أحد رجالات الكويت الأوفياء فإننا نستذكر مناقب الفقيد ومآثره وما قدمه للوطن العزيز وأبنائه من خدمات جليلة ستظل شاهدة على إخلاصه وحبه للكويت سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وعظم الله أجركم، وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.