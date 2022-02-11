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بحث مكتب مجلس الأمة أمس رسالة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر المتعلقة بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول الفيديو الذي بثه النائب شعيب المويزري عما قال انه حفل راقص في احد المواقع الدبلوماسية الكويتية في الخارج.

واشارت مصادر برلمانية الى ان احد الاحتمالات التي يدرسها المكتب يتمثل في ادراج طلب الوزير كبند اضافي في جلسة طرح الثقة الاربعاء المقبل.

من جهته قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: ان استجواب وزير الخارجية فيه اشكالية لائحية، مضيفا: صحيح ان المواضيع قابلة لان تكون موضع استجواب انما اللائحة تشترط وجود وقائع محددة، خلا منها الاستجواب.

من جانب آخر نفت وزارة الخارجية نفيا قاطعا صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن قائمة مزعومة لحركة تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية.

وحذرت الوزارة في بيان لها امس الخميس من مغبة نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة داعية إلى استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي نفس السياق، أصدرت مجموعة من أسر الدبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية بيانا استنكرت فيه بشديد الاستنكار والاستياء البالغ ما أُثير خلال استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية، مطالبة نواب الأمة بضرورة الانتفاض ضد هذه الإساءة البالغة، والوقوف عليها، والعمل على محاسبة كل من يحاول تشويه سمعة الدبلوماسيين وأسرهم بالخارج.

وقالت المجموعة في البيان: نحن إذ نجدد استنكارنا ورفضنا للعمل الذي قام به النائب شعيب المويزري أثناء استجواب وزير الخارجية من عرض فيديو خادش للحياء يدَّعي أن احداثه تمت في أحد منازل الدبلوماسيين، لنطالب النائب - الذي وضع الجميع في دائرة الشك - بإعلان مكان هذه الواقعة - إن صحت - وتوقيتها واسم هذا الدبلوماسي، كما نطالبه بتوضيح تفاصيل الواقعة، وذلك حفاظاً على سمعة الدبلوماسيين الكويتيين وأسرهم، فعدم ذكر التفاصيل جعل جميع الدبلوماسيين في دائرة الشك.

وأضاف: إن ما حدث خلال جلسة الاستجواب المقدم ضد وزير الخارجية اشتمل على إساءة كبيرة لأبناء الكويت من الدبلوماسيين في الخارج، الذين يبذلون كل الجهود لرفعة اسم بلدهم عالياً، وقدموا الكثير من العطاء في خدمة الوطن، وكانوا ولا يزالون يتحملون المشاق والمخاطر؛ لإعلاء شأن الكويت في المحافل الدولية.

وشددت المجموعة على أنه في حال عدم قيام النائب شعيب المويزري بذكر وقائع مقطع الفيديو وكل التفاصيل، فإننا نطالب أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب باتخاذ كل الإجراءات لحماية سمعة أبنائنا الدبلوماسيين وأسرهم.

وأكدت أنه إذا لم ينصفنا أعضاء مجلس الأمة، فسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه النائب شعيب المويزري؛ لحماية سمعتنا وسمعة الدبلوماسية الكويتية من التجني والإساءة والتشهير، التي لا تستند إلى أي وقائع ولا مستندات ولا تمت للحقيقة بصلة.

وجاء في ختام البيان: نجدد اعتزازنا بأبنائنا الدبلوماسيين الذين يعملون ليلاً ونهاراً من أجل مصالح الوطن والمواطنين، ويمثلون الكويت خير تمثيل في جميع المحافل الإقليمية والدولية.