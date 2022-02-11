الأولى

عواصم - الوكالات: تسارع خروج الدول الأوروبية من هيمنة قيود وباء «كورونا» حيث ألغت السويد تقريبا كل الاجراءات المتبقية معلنة «نهاية الجائحة».. وفي حين قررت بريطانيا إلغاء عزل المصابين بحلول نهاية الشهر الحالي فقد توقع كبير خبراء الولايات المتحدة انتوني فاوتشي الخروج من كل القيود قريبا....(طالع ص 17).

وأعلنت الحكومة السويدية التي عزفت طيلة فترة الجائحة عن فرض إغلاق عام في أنحاء البلاد أنها ستلغي القيود المتبقية معلنة بذلك انتهاء الجائحة فعليا وقالت وزيرة الصحة السويدية لينا هالنغرين «حسب علمنا، هذه الجائحة انتهت.. لم تنته تماما، لكن على قدر ما نعرفه حيال التغييرات السريعة والقيود فقد انتهت». وأضافت الوزيرة السويدية أن «كوفيد-19» لم يعد يُصنف على أنه خطر على المجتمع.

وفي بريطانيا كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون عن ملامح خطة لاعتبار «كورونا» مرضا اشبه بـ«الانفلونزا» وإنهاء إلزامية عزل من ثبتت إصابتهم بالفيروس بحلول نهاية فبراير الحالي بعد أن رفعت بريطانيا بالفعل معظم القيود المفروضة للحد من تفشي الجائحة. وقال جونسون أمام النواب إنه سيعود إلى البرلمان في 21 فبراير «لعرض خطته الرامية للتعايش مع كوفيد-19».

وفي الولايات المتحدة، صرح أنتوتي فاوتشي مدير المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن احتمال رفع القيود الاحترازية قريبا خلال العام الحالي، فيما ذكر موقع «أكسيوس» أن سلطات ولاية نيويورك أعلنت عن إنهاء إجبارية ارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة.

وفي فرنسا أعلن المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال أن هناك «أسبابا للأمل» بإنهاء العمل «بشهادة التلقيح أواخر مارس أو أوائل أبريل المقبلين بسبب تحسن الوضع الصحي».

عربيا، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات إن السلطات ستلغي القيود على الطاقة الاستيعابية بكل الأنشطة والفعاليات في البلاد تدريجيا، لتصل إلى أقصاها بحلول منتصف الشهر الحالي.