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الرياض - واشنطن - الوكالات: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن. وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد الملك سلمان أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمناً ما أبداه بايدن من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

كما لفت خادم الحرمين إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأميركية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع جميع أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.

كذلك أعرب عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

أما فيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، فقد شدد الملك سلمان على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي، وأهمية المحافظة عليه.

من جانبه قال البيت الأبيض في بيان أكد الزعيمان الالتزام بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. وقال مصدر أميركي مطلع على الاتصال الهاتفي لعبت السعودية تاريخيا دورا حيويا في ضمان توافر إمدادات جيدة بأسواق الطاقة العالمية لدعم قوة وصمود الاقتصادات.

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

