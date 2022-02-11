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أعلنت هيئة القوى العاملة امس مد مهلة العمل بآلية اصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية الصادرة قبل 24 نوفمبر 2021.

وقال المدير العام للهيئة احمد الموسى في تصريح صحافي ان الهيئة اصدرت بهذا الشأن تعميما اداريا تضمن مد مهلة تقديم معاملات اصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية الصادرة قبل 24 نوفمبر 2021 على النظام الآلي للهيئة لتصبح حتى 31 مارس 2022.

وأضاف انه تم توجيه قطاع شؤون العمالة والادارات التابعة لادارة مركز نظم المعلومات للعمل على تمديد المعاملات وفقا للتعميم.