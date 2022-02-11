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توقعت مصادر لـ «النهار»، تراجع عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021/2022، لحدود ملياري دينار مع استمرار تعافي اسعار النفط التي بلغت 91.49 دولاراً للبرميل، مشيرة إلى ان التوقعات تتجه نحو الوصول إلى 100 دولار مع استمرار ارتفاعات الطلب والتعافي من تداعيات جائحة «كورونا».

وأوضحت انه مع التراجع إلى حاجز ملياري دينار لعجز الميزانية، فان انخفاض العجز سيكون بحدود 10 مليارات من 12 ملياراً متوقعة، وهو الأمر الذي سينعكس ايجاباً على وتيرة انجاز المشروعات التنموية المؤجلة بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت المصادر انه مع اقتراب انتهاء الميزانية العامة للدولة خلال 50 يوماً المقبلة، ومع استمرار الخطوات الحكومية الجادة الهادفة لتقليص النفقات وترشيد الهدر، تهدف الجهات الحكومية لضغط العجز في الموازنة للوصول إلى عجز يصل إلى ملياري دينار فقط بتراجع قدره 10 مليارات عن المقدر في الميزانية والذي تجاوز حاجز الـ 12 ملياراً.

وذكرت ان الكويت تعتمد على الايرادات النفطية لتغطية العام المالي الحالي 2021/2022 مع توقعات بتحقيق ايرادات تبلغ نحو 16.7 مليار دينار قياسا على مستويات الأسعار المقدرة في الميزانية الحالية،فيما ستبلغ الايرادات غير النفطية المتوقعة بالعام الجديد 2.07 مليار، ارتفاعا من 1.8 مليار دينار بالعام الحالي، بزيادة تبلغ 15.3%.