عربيات ودوليات

الرياض– واشنطن– الوكالات: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن. وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد الملك سلمان على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله مثمناً ما أبداه بايدن من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

كما لفت خادم الحرمين إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأميركية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كل أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.

كذلك أعرب عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيراً إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.

أما فيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، فقد شدد الملك سلمان على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق «أوبك بلس» التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.

من جانبه قال البيت الأبيض في بيان «أكد الزعيمان الالتزام بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية». وقال مصدر أميركي مطلع على الاتصال الهاتفي «لعبت المملكة العربية السعودية تاريخيا دورا حيويا في ضمان توفر إمدادات جيدة بأسواق الطاقة العالمية لدعم قوة وصمود الاقتصادات».

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وأضاف أن الرئيس الأمريكي أطلع الملك سلمان أيضا على تطورات المحادثات الدولية الرامية «لإعادة فرض قيود على برنامج إيران النووي». الى ذلك أفادت مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس» أن البيت الأبيض ناقش إمكانية إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وقالت المصادر إن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يميل إلى إعادة تسمية الحوثيين منظمة إرهابية، بينما تدعم وزارة الخارجية استهداف قادة حوثيين محددين بعقوبات، لكن ليس الحوثيين كمنظمة.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن إدارة بايدن لن تتوانى عن استخدام العقوبات والتصنيفات ضد قادة الحوثي، مشددا على أن الإدارة الأميركية لن تتأخر في فرض عقوبات على الكيانات المتورطة في هجمات عسكرية ضد المدنيين أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

