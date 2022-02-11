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طرابلس – الوكالات: اختار مجلس النواب الليبي باشأغا رئيسا جديدا للحكومة، بعد تصويت جرى في طبرق شرقي البلاد، امس. ومن المتوقع أن تزيد الخطوة من حدة الخلافات السياسية في البلاد، إذ تعهد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة بالبقاء في السلطة. وقال مصدر قريب من الدبيبة، إنه نجا من الاغتيال، أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح امس قبل تصويت البرلمان، فيما لم يصدر أي بيان رسمي أو علني حتى الآن لتأكيد ذلك. وقال المصدر إن الحادث وقع عندما كان الدبيبة عائدا إلى بيته، ووصف ذلك بأنه محاولة اغتيال واضحة، لكن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأحيلت الواقعة للتحقيق. ومن شأن محاولة اغتيال الدبيبة إن تأكدت، أن تفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على ليبيا، بعدما قال إنه سيتجاهل تصويتا في البرلمان المتمركز بشرق البلاد لاختيار بديل له. من جهة ثانية وافق مجلس النواب امس بأغلبية مطلقة على التعديل الدستوري الذي يمهد لاستئناف خريطة الطريق السياسية المتعثرة. ويسعى البرلمان لرسم المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر قائلا إن حكومة الدبيبة المؤقتة «لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها». والثلاثاء قال الدبيبة إنه سيتنازل عن السلطة لحكومة منتخبة، لكنه رفض تحركات البرلمان لاختيار بديل له.

ويقول محللون إن نتيجة خطوات امس قد تكون العودة إلى الانقسام الذي بدا أنه انتهى في مارس الماضي، بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة. وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البلاد، وشرقها تدعم كل منهما فصائل متناحرة.

وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لاتزال قائمة، وتحث مجلس النواب على التركيز، بدلا من ذلك، على المضي قدما في إجراء الانتخابات.

وجرى تسجيل نحو 3 ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم. وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن نحو 132 عضوا بالمجلس حضروا جلسة امس وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني.

وقد افتتحت وزارة الحكم المحلي وبلدية صبراتة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المسرح الروماني في صبراتة الذي تم تجديده مؤخراً بدعم من الاتحاد الأوروبي. ودمرت الاشتباكات عام 2016، داخل وحول الموقع الأثري أجزاء من هذا التراث الثقافي القيم، فموقع صبراتة الأثري للتراث العالمي له تاريخ طويل ومهم وقد تم إدراجه في قائمة التراث العالمي لليونسكو سنة 1982. وكان هذا المعلم في يوم من الأيام مركزاً تجارياً فينيقياً بمثابة منفذ لمنتجات المناطق النائية الأفريقية، وفي العصر الحديث يعتبر الموقع معلماً ورمزاً لجميع الليبيين بالإضافة إلى كونه وجهة للسياح.

