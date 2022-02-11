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خرج الأزهر الشريف في مصر عن صمته بعد أيام من إذاعة حلقة مثيرة للجدل للإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» والتي أفردها لانتقاد آراء شيخ الأزهر د.أحمد الطيب في قضية «ضرب الزوجات» باستضافة أطراف مناوئة للمشيخة وعدم إتاحة حق الرد للأزهر.

وشنّت صحيفة «صوت الأزهر» الصادرة عن المشيخة في عددها الأسبوعي الذي يصدر كل أربعاء هجوما حادا على أديب ووصفته في عنوان الملف الذي خصصته للرد بـ«إعلامي الترفيه».وعدت «صحيفة المخالفات المهنية لإعلامي الترفيه في قضية ضرب الزوجات» حسب الصحيفة الناطقة باسم الأزهر، المخالفات التي وقع فيها أديب ولخصتها في 12 مخالفة مهنية، من بينها إذاعة أخبار كاذبة عن تبنّي شيخ الأزهر للضرب، وترويج شائعات عن وقوف الأزهر الشريف ضد صدور قانون لردع من يقوم بذلك، فضلا عن إدارة نقاش عن الأزهر من دون وجود ممثل له. كما انتقدت صحيفة الأزهر محاولة أديب تشويه رأي الإمام الأكبر وتجاهل قوله القاطع في تجريم العنف الأسري، واجتزاء السياق لتصدير صورة غير صحيحة عن الأزهر وشيخه، مشيرة إلى أن أديب شجع على العنف الأسري بالإيحاء بأن ضرب النساء بلا عقوبة قانونية حاليا، وتوجد موافقة أزهرية عليه.

وفي أول تعليق له بعد نشر الرد، قال رئيس تحرير «صوت الأزهر» أحمد الصاوي إن «الجريدة مارست حقها في النقد في إطار المعايير والضوابط.. بمعالجة منضبطة تناسب صحيفة منسوبة للأزهر الشريف دون تلميح خارج أو توصيف غير لائق» وأضاف في بيان على صفحة صوت الأزهر على فيسبوك «مارسنا نقدًا لممارسة إعلامية محددة وليس للشخص.. ووصف «الترفيه» يعبِّر عن نوع المحتوى الغالب الذي يقدمه..أردنا تأكيد أن ما يصلح في إعداد محتوى «الترفيه» وما فيه من إثارة لا يمكن استخدامه في محتوى عن الخطاب الديني». مشيرا إلى أن «الأزهر ليس فوق النقد.. لكن لا نقبل الافتراء والتجنِّي بتصدير حالة غير صحيحة في صناعة إعلامية أساسها المعلومات الدقيقة».

وتشير صحيفة «صوت الأزهر» إلى أن رأي المشيخة في مسألة ضرب الزوجة واضح في بيان مجمع البحوث الإسلامية (هيئة تابعة للأزهر) حيث أكد أن ضرب الزوجات محظور بحسب الأصل، ولا بد من منع هذا التصرف الشائن لأنه لايجوز اللجوء إلى الضرب إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها زوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرّين وأقل الضررين. وأوضح البيان، وفقا لما نقلته صحيفة الأهرام الحكومية، أنه إذا كان بعض الناس أساؤوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره واستعملوه في حالة النشوز دون استيفاء شروطه أو تحسّب لما يترتب عليه من آثار، فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح.

وحظي رد الأزهر عبر صحيفته بردود فعل واسعة مؤيدة في أغلبها على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والعربية أكد أصحابها رفضهم التجرؤ على شيخ الأزهر والتطاول عليه وتأويل آرائه في مسألة الغرض من إثارتها الهجوم عليه.

