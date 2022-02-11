عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: ألغت السويد تقريبا كل القيود القليلة المتبقية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» وأوقفت معظم الفحوص للكشف عن الاصابات بالفيروس، في حين اعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن امله بالغاء الزامية عزل من ثبتت اصابتهم بفيروس «كورونا» بحلول نهاية الشهر الحالي.

وأعلنت الحكومة السويدية التي عزفت طيلة فترة الجائحة عن فرض اغلاق عام في انحاء البلاد الأسبوع الماضي انها ستلغي القيود المتبقية معلنة بذلك انتهاء الجائحة فعليا وذلك مع انخفاض حالات الاصابة بالأعراض الشديدة والوفيات جراء الاصابة بالمرض بفعل حملة التطعيم وقلة خطورة المتحور «أوميكرون».

وقالت وزيرة الصحة السويدية لينا هالنغرين في تصريحات صحافية «حسب علمنا، هذه الجائحة انتهت… لم تنته تماما، لكن على قدر ما نعرفه حيال التغييرات السريعة والقيود فقد انتهت».

وأضافت الوزيرة السويدية ان «كوفيد-19» لم يعد يُصنف على انه خطر على المجتمع.

وسيسمح للحانات والمطاعم بالبقاء مفتوحة بعد الساعة 11 مساء مرة اخرى دون فرض قيود على عدد الرواد كما رفعت القيود عن عدد الحضور للفعاليات المقامة في الأماكن المغلقة، وكذلك الزامية استخدام شهادات التطعيم. وفي بريطانيا، اعرب رئيس الوزراء عن امله في انهاء الزامية عزل من ثبتت اصابتهم بفيروس «كورونا» بحلول نهاية فبراير الحالي بعد ان رفعت بريطانيا بالفعل معظم القيود المفروضة للحد من تفشي الجائحة. وتعد المملكة المتحدة التي تدعو حكومتها منذ اسابيع السكان للتعايش مع «كوفيد-19» كما هي الحال مع الانفلونزا، من اولى الدول الأوروبية التي حاولت العودة الى اسلوب حياة ما قبل الجائحة، مستندة الى نسبة التلقيح العالية، مثل الدانمارك او السويد.

وقال بوريسون جونسون زعيم حزب المحافظين الحاكم، امام النواب خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة الحكومة، انه سيعود الى البرلمان في 21 فبراير الحالي، بعد العطلة البرلمانية «لعرض خطته الرامية للتعايش مع كوفيد-19». وفي فرنسا، اعلن المتحدث باسم الحكومة غابرييل اتال ان بلاده تعتبر ان هناك «أسبابا للأمل» بانهاء العمل «بشهادة التلقيح اواخر مارس او اوائل ابريل المقبلين بسبب تحسن الوضع الصحي». وقال المتحدث ان «عدد الأشخاص في المستشفيات يبقى مرتفعا وأكبر من العدد القياسي الذي شهدناه في ربيع العام 2020، لكن في توقعاتنا هناك اسباب للأمل في انه في هذا الاطار الزمني سيكون الوضع قد تحسن بما فيه الكفاية، كي نكون قادرين على رفع هذه التدابير الأخيرة».

وفي الولايات المتحدة، ذكر موقع «أكسيوس» الاخباري ان سلطات ولاية نيويورك اعلنت عن انهاء اجبارية ارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة والزام الشركات لعملائها باثبات تلقيهم للتطعيم اعتبارا. وصرح انتوتي فاوتشي مدير المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن احتمال رفع القيود الاحترازية قريبا خلال العام الحالي، وأضاف فاوتشي انه يستبعد القضاء نهائيا على فيروس «كورونا» وأن المطلوب هو الوصول الى نوع من التوازن المتعلق بنسبة عدد الملقحين.

وفي المنطقة العربية، قالت الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الامارات ان السلطات ستلغي القيود على الطاقة الاستيعابية بجميع الأنشطة والفعاليات في البلاد تدريجيا، لتصل الى اقصاها بحلول منتصف الشهر الحالي.

