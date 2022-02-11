عربيات ودوليات

طهران - واشنطن- الوكالات: قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، ان بلاده ابدت مصداقيتها مع كل الشركاء الدوليين، وتسعى الى فتح فصل جديد من الدبلوماسية مع دول الجوار لحفظ الأمن في المنطقة، في حين شدد البيت الأبيض على ضرورة التوصل الى اتفاق نووي «سريع» مع طهران قبل فوات الآوان.

ولفت روحاني في تصريح صحافي امس الى «اننا مؤمنين بأن تقوية العلاقات والحوار مع دول الجوار امر استراتيجي لجعل المنطقة اكثر امنا». وشدد على ان «منطقتنا لن تكون آمنة للقوات الأجنبية، والتجربة الأميركية في افغانستان اثبتت عدم جدوى التدخلات العسكرية».

كما اكد ان «عودة السلام والهدوء الى اليمن وسورية، وتشكيل حكومة واسعة في افغانستان، من اولوياتنا الاقليمية».

وحول تطورات المفاوضات النووية اكد رئيسي، ان «ايران وبغض النظر عن الاتفاق النووي، فهي مستعدة في اطار تحقيق المصالح المتبادلة، ان ترفع مستوى العلاقات والتعاون مع سائر البلدان، بما فيها دولة اليابان.

وأشار، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، الى «ضرورة ترسيخ السلام والاستقرار على صعيد العالم»، مبيناً ان «ايران واليابان تستطيعان من خلال تعزيز التعاون بينهما، ان تسهما في توسيع نطاق السلام والاستقرار على الصعيدَين الاقليمي والدولي».

وشدد رئيسي على ان «التدخلات الأجنبية تشكل السبب الرئيس في انعدام الأمن داخل المنطقة».

ورأى ان «تمسك الادارة الأميركية بسياسات حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الفاشلة، يمثل عقبة اساسية في مسار التقدم المنشود خلال المفاوضات الجارية في فيينا» حول احياء الاتفاق النووي.

في المقابل، اكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، انه «اذا لم يتم التوصل في محادثات فيينا الى اتفاق حول الملف النووي الايراني بسرعة، فان تطوير طهران برنامجها النووي سيجعل العودة الى الاتفاق المبرم عام 2015 مستحيلة».

وأكدت بساكي في مؤتمر صحافي امس، ضرورة استكمال المفاوضات بشأن العودة الى الاتفاق النووي مع ايران المبرم عام 2015 بسرعة. وقالت: «محادثاتنا مع ايران في سياق عودة الجانبين الى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع ايران) وصلت الى لحظة محورية، ولكن اذا لم يتم التوصل الى اتفاق في الأسابيع المقبلة، فان تطوير طهران برنامجها النووي سيجعل عودتنا الى الاتفاق مستحيلة».

