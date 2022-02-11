عربيات ودوليات

أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال ان الرئيس التونسي قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت «هيئة وقتية»، بينما هاجم سعيد بشدة الانتقادات الخارجية. وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس او دوره، او حول دور او مدة الهيئة المؤقتة. ومن المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيد مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء. وذكرت الوزيرة ان المسار (للقانون الجديد) سيكون تشاركيا وديموقراطيا. أثار اعلان سعيد عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور اعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس. وقالوا ان الغاء المجلس سيقوض استقلال القضاء ويمكن ان يساعد سعيد في ترسيخ حكم الرجل الواحد بعد تعليقه البرلمان والاستحواذ على سلطات واسعة العام الماضي وهو ما يصفه معارضون له بأنه انقلاب.