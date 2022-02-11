عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: سجلت معايير الديموقراطية تراجعا جديدا في العالم عام 2021 وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، حيث بات نحو 45% فقط من سكان العالم يعيشون في ظل انظمة ديموقراطية، وفق تقرير لـ«وحدة الايكونوميست للاستقصاء».وقال التقرير الصادر عن الوحدة التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن ان الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، اي اقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديموقراطية وهذا المنحى ايضا آخذ في التدهور.

وأضافت الوحدة ان «المؤشر السنوي للديموقراطية» الذي تصدره «يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديموقراطية في جميع انحاء العالم، تحت ضغط وباء «كوفيد» وتزايد الدعم لبدائل استبدادية» وأظهر المؤشر الذي يقيم حالة الديموقراطية في العالم اكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلا اسوأ نتيجة منذ اصداره عام 2006 للمرة الأولى.ففي اوروبا تم خفض تصنيف اسبانيا الى «ديموقراطية فاسدة» ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر اما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها ايضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف «ديموقراطية كاملة».ويعيش الآن 45,7% من سكان العالم اي اقل من النصف، في ظل نظام ديموقراطي وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49,4%، بينما 6,4% فقط يعيشون في دول تتمتع بـ «ديموقراطية كاملة».

في المقابل يعيش اكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي وقال التقرير ان «الصين لم تصبح اكثر ديموقراطية كما اصبحت اكثر ثراء. بل على العكس من ذلك اصبحت اقل حرية».

وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديموقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.

