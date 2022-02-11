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الخرطوم - الوكالات: دعت السفارة الأميركية في السودان، امس رعاياها الى تجنب الحشود، حيث من المتوقع القيام بأعمال عصيان مدني. وقالت السفارة الأميركية، على تويتر انها تنصح رعاياها بتجنب الحشود في الخرطوم وولايات اخرى خلال المظاهرات.

والمظاهرات تأتي بعد يوم من اعتقال قوات الأمن السودانية اثنين من الشخصيات البارزة، احدهما وزير سابق، في قوى اعلان الحرية والتغيير المعارضة التي تقود الاحتجاجات ضد سيطرة العسكر على الحكم منذ العام الماضي. والرجلان آخر من يتم توقيفهم منذ سيطرة الجيش على الحكم، في 25 اكتوبر، الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وأطاح القيادة المدنية وشخصيات من قوى اعلان الحرية والتغيير.

وقالت مصادر في الخرطوم ان المتظاهرين تجمعوا منذ ساعات الصباح الأولى في نقاط محددة بأحياء شرق وغرب وجنوب العاصمة الخرطوم، وذلك استجابة لدعوة للتظاهر اعلنتها ما يعرف بتنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، اسمتها «مليونية العسكر للثكنات».

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة، شنت السلطات حملة قمع دامية على التظاهرات المنتظمة المناهضة لما قام به العسكر مما اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا واصابة المئات، وفق لجنة اطباء السودان المركزية.

وحذرت الولايات المتحدة التي اوقفت صرف 700 مليون دولار من المساعدات، من ان استمرار حملة القمع سيكون له «عواقب». وقالت القائمة بالأعمال الأميركية في السودان، لوسي تاملين، في تغريدة نشرت نسخة منها بالعربية ان «الاعتقالات والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان». وكان المعتقلان من اعضاء اللجنة التي تولت مصادرة ممتلكات مسؤولين مرتبطين بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي اطيح به في انتفاضة شعبية عام 2019، وطردهم من الجهاز الاداري للدولة. واعتقل عناصر امن بلباس مدني وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، خلال اجتماع لتحالف قوى اعلان الحرية والتغيير بمقر حزب المؤتمر السوداني، وفق ما افاد العضو البارز في التجمع المعارض محمد حسن عربي.

