دوليه

واصل مانشستر سيتي تحليقه في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز وحقق فوزاً سهلاً على ضيفه برينتفورد 2-0 أول من أمس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي .

سيطر مانشستر سيتي بشكل كامل على أحداث المباراة وافتتح التسجيل في الدقيقة 40 عبر النجم الجزائري رياض محرز من ركلة جزاء.وفي الدقيقة 69 أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للفريق السماوي.ورفع سيتي رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسنحت أول فرص خطيرة لمانشستر سيتي، في الدقيقة الخامسة، عندما أرسل دي بروين عرضية نموذجية، ارتقى لها فودين برأسه، لكن محاولته ابتعدت عن المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، بعد مخالفة بحق سترلينغ، ونفذ محرز الركلة بأناقة مسجلا هدفا لفريقه في الدقيقة 40. وبدأ سيتي الشوط الثاني كما بدأ الأول، وأبعد دفاع برينتفورد ركلة ركنية لتصل إلى كانسيلو الذي سدد بجانب الزاوية العليا القريبة في الدقيقة 50.

وتمكن دي بروين من تسجيل هدف سيتي الثاني في الدقيقة 69، عندما مرر الحارس رايا الكرة برعونة لتصل إلى سترلينغ الذي سدد مباشرة، ليتصدى الحارس لمحاولته، قبل أن ترتد الكرة إلى دي بروين الذي سدد في الشباك.

وفي مباراة أخرى فشل توتنهام في استغلال سقوط مان يونايتد في فخ التعادل مع بيرنلي صاحب المركز الأخير الثلاثاء، وخسر على ملعبه امام ساوثمبتون 2-3 بعد ان تقدم عليه مرتين. وتقدم توتنهام بالنيران الصديقة بواسطة مدافع ساوثمبتون البولندي يان بندارك (18)، لكن الفريق الجنوبي أدرك التعادل بواسطة الالباني أرماندو بروخا المعار إليه من تشلسي (23). وتقدم توتنهام مجدداً عن طريق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون العائد إلى صفوفه بعد إصابة أبعدته طويلاً (70). لكن ساوثمبتون صعق توتنهام بهدفين سريعين عن طريق النرويجي الدولي محمد اليونوسي (80) ثم الاسكتلندي تشي ادامسي بعدها بدقيقتين. وظن أنصار توتنهام بأن الجناح الهولندي ستيفن بيرغوين منحهم التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لكن هدفه لم يحتسب بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو. وتجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز السابع، بينما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

وانتهت مباراة أستون فيلا وليدز يونايتد بتعادل مثير 3-3 وكان نجمها صانع العاب الأول البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل اليه حديثاً من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم.

وتقدم ليدز مبكراً بواسطة مهاجمه الويلزي دانيال جيمس بعد مرور 9 دقائق، لكن كوتينيو أدرك التعادل بعد مرور نصف ساعة ثم مرر كرتين حاسمتين ليسجل ميله جايوب رامسي هدفين متتاليين في الدقيقتين 38 و43. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول قلص جيمس النتيجة بكرة رأسية داخل الشباك. وفي الشوط الثاني أدرك الإسباني دييغو يورنتي التعادل لليدز (63)، قبل أن يكمل أستون فيلا الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين اثر طرده مدافعه ازري كونسا قبل النهاية بدقيقتين لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

وانتهت مباراة نوريتش سيتي وكريستال بالاس بالتعادل 1-1.

