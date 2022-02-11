دوليه

ضرب ميلان موعداً مع جاره إنتر وذلك بعد فوزه الكبير على لاتسيو 4-0 أول من أمس في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا. وكان إنتر حجز مقعده للدور نصف النهائي بفوز على ضيفه روما 2-0 أول من أمس. وسيكون دربي مدينة ميلانو مواجهة ثأرية لـ «نيراتسوري» متصدر الدوري أمام «روسونيري»، بعدما تلقى خسارة مؤلمة أمامه في المرحلة السابقة للـ «سيري أ»، إذ ظل متقدماً حتى الدقيقة 78 قبل أن يتلقى هدفين عبر الفرنسي أوليفييه جيرو، ليعود ويكرر انجازه هذه الأمسية بعد أربعة أيام من موقعة الدوري. وعلى ملعب سان سيرو وفي غياب المدافع الدنماركي سيمون كيار والمهاجم السويدي زالاتان إبراهيموفيتش، وفي مباراة باتجاه واحد فرض ميلان أفضليته بفضل هجوم ناري مع الاسباني إبراهيم دياس في لباس «قائد الأوركسترا» والبرتغالي رافايل لياو «غير قابل للإيقاف» وصاحب هدف السبق في الدقيقة 24، والتاسع له هذا الموسم، وجيرو بهدفين في غضون 5 دقائق قبل صافرة نهاية الشوط الأوّل (41 و45+1). وكان جيرو سجل هدفاً من ثلاثية فريقه أمام جنوى 3-1 في ثمن النهائي. وتلقى لاتسو ضربة موجعة بإصابة مهاجمه تشيرو إيموبيلي، ليغادر الملعب في الدقيقة 68 ويحل المهاجم الشاب الإسباني راوول مورو (19 عاماً) بدلاً منه. وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة أضاف العاجي فرانك كيسييه الهدف الرابع لميلان في الدقيقة 79.