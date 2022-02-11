دوليه

وضع ريال بيتيس قدماً في الدور النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا بفوزه الصعب على مضيفه رايو فايكانو أول من أمس 2-1 في ذهاب نصف النهائي. وتقام مباراة الإياب في الثالث من مارس المقبل في إشبيلية. ويدين بيتيس، ثالث الدوري، بفوزه إلى الثنائي بورخا إغليزياس الذي أدرك التعادل في الدقيقة 26 رداً على هدف التقدم من ألفارو غارسيا ريفيرا (5)، قبل أن يضيف البرتغالي وليام كارفالو هدف الفوز للضيوف (68). وخاض النادي الأندلسي المباراة من دون صاحب هدف التأهل إلى نصف النهائي سيرجيو كاناليس الغائب بسبب إصابته بفيروس كورونا، فيما تألق الفرنسي نبيل فقير في صفوفه.