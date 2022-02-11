دوليه

تأهل نيس إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا بفوزه الساحق على مرسيليا 4-1 أول من أمس، في ربع النهائي. وتابع نيس الساعي للفوز بالكأس للمرة الرابعة في مسيرته مغامرته الناجحة بعدما كان جرد باريس سان جرمان من لقبه في الدور السابق بفوزه عليه بركلات الترجيح. وخاض نيس ثالث الدوري المباراة متأخراً بفارق نقطة عن مرسيليا الثاني (43 مقابل 42) عقب سقوطه في المرحلة السابقة أمام كليرمون-فيران 0-1، وذلك للمرة الأولى بعد 7 مباريات من دون خسارة في مختلف المسابقات حقق خلالها 6 انتصارات، منها 5 توالياً في «ليغ1» مقابل تعادل. من ناحيته، مُني مرسيليا بخسارته الثانية في مبارياته الـ 12 الأخيرة في مختلف المسابقات (خسر في الأوّل من فبراير أمام ليون 1-2 في الـ «ليغ1»)، ليحقق في هذه السلسلة 7 انتصارات مقابل 3 تعادلات. وعلى ملعب «أليانز أرينا»، افتتح مرسيليا التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية بالنيران الصديقة عبر ملفين بارد اثر اصطدام الكرة به عن طريق الخطأ بعد تصدٍ لحارسه البولندي مارتشن بولكا.

ورد نيس سريعاً، فعادل عبر أمين غويري الذي استغل تمريرة في ظهر الدفاع من الجزائري أندي ديلور (10)، مسجلاً هدفه الـ 11 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضاف نيس الهدف الثاني عبر المهاجم الهولندي جاستن كلايفرت (29)، ليعود الاخير ويضيف الثاني له في هذه الامسية والثالث لفريقه مع بداية الشوط الثاني (49). وتابع نيس توجيه ضرباته للنادي المتوسطي فدك شباكه بالرابع عبر ديلور (61)، مسجلاً هدفه الثاني في الكأس والعاشر في مختلف المسابقات هذا الموسم. وفي صراع الهواة (الدرجة الرابعة) حسم فرساي مواجهته أمام مضيفه برجوراك بيريغور بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1، ليحجز بطاقته إلى المربع الذهبي. وكان موناكو أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه أميان من الدرجة الثانية 2-0 الثلاثاء.

