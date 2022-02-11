دوليه

توّج الأميركي نايثن تشن بطلاً أولمبياً في مسابقة التزحلق الفني على الجليد أمس في ألعاب بكين الشتوية، فيما حلّ البطل الأولمبي السابق مرتين الياباني يوزورو هانيو رابعاً عقب سقوطه مرتين. وحصل تشن، ابن الـ 22 عاماً وبطل العالم ثلاث مرات، على مجموع نقاط 332.60، متقدماً على اليابانيين يوما كاغياما (310.05 نقاط) وشوما أونو (293 نقطة). وفوّت هانيو، بعد استعراض مخيب للآمال مع 283.21 نقطة، على نفسه فرصة أن يصبح أوّل متزلج ياباني يفوز بثلاثة ألقاب أولمبية متتالية منذ ما يقرب من قرن، ليفشل في تكرار انجاز السويدي جيليس غروفستروم قبل 94 عاماً، وتحديداً بين 1920 و 1928. وقال تشن الذي طوق عنقه الذهب الاولمبي للمرة الأولى في مسيرته مبتهجاً «لم أتخيل قدرتي على تحقيق ذلك في مسيرتي.. لطالما حلمت دائماً بالمشاركة في الألعاب الأولمبية والفوز بها لكنني كنت مثل... لا أعرف ما إذا كان بإمكاني تحقيق ذلك». وكرّس تتويج تشن بذهبية أولمبية تربعه على عرش هذه المسابقة بعدما رصّع ملك القفزات الرباعية سجله بكل الألقاب الممكنة بفوزه ببطولة العالم ثلاث مرات (2018 و 2019 و 2021) ونهائي سباقات الجائزة الكبرى (2018 و2019). كما ثأر تشن من تجربته الأولمبية المخيبة للآمال قبل أربع سنوات في بيونغتشانغ، حين تهاوى المتزلج الأميركي، الذي كان يبلغ 18 عاماً حينها، ليتراجع للمركز السابع عشر بداية، ثم يتقدم للمركز الخامس النهائي بعد استعراض لم ينل استحسان الحكام.

وبخلاف تشن، لم يكن النجاح حليف منافسه هانيو الذي بدا مهووساً بتقديم حركة «أكسل» رباعية، وهي الدوران الرباعي الأكثر تعقيداً في التزلج على الجليد والذي لم ينجح أي متزحلق في القيام به في المسابقات، ويتطلب في الواقع أربع دورات ونصف في الهواء.

لكن دورانه لم يكتمل، ليسقط على أرض الحلبة، كما في قفزته الثانية. من جانبها احتفظت الأميركية كلوي كيم بلقبها «ملكة» لمسابقة نصف الأنبوب ضمن رياضة ألواح التزلج (سنوبورد)، عبر سحقها للمنافسة بعد محاولتها الأولى في تشانغجياكو.

ونالت كيم 94.00 نقطة في الجولة الأولى محرزة لقبها الأولمبي الثاني بعد ألعاب بيونغتشانغ 2018، متقدمة على كيرالت كاستييه (90.25) صاحبة الميدالية الفضية والتي باتت أول متزلجة سنوبورد إسبانية تصعد إلى منصة أولمبية، واليابانية سينا توميتا صاحبة البرونزية مع 88.25 نقطة.

