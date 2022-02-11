دوليه

جاءت نتيجة نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية كاميلا فالييفا (15 عاما) التي قادت منتخب بلادها إلى الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين الشتوي هذا الأسبوع، إيجابية اثر تناولها دواء محظور للقلب بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية أمس. ومن شأن النتيجة الإيجابية ان تكلف روسيا الميدالية الذهبية، وتهدّد مشاركة فالييفا في منافسات الفردي. ويشارك رياضيو روسيا تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية، بسبب فضيحة التنشط الممنهج في البلاد منذ أولمبياد سوتشي الشتوي عام 2014. وخضعت فالييفا لفحص المنشطات قبل تتويجها في بطولة أوروبا الشهر الماضي كما ذكرت شبكة «أر بي سي» الروسية في وقت متأخر أول من أمس، مشيرة إلى أن المادة المحظورة هي تريمتازيدين التي توصف عادة لمعالجة الدوار والتهاب الحلق بحسب ما أعلنت صحيفة «كومرسانت». واضافت الصحيفة بان المادة محظورة من قبل الوكالة العالمية للمنشطات لأنها تسهم في تدفق الدم وتساعد على التحمل، مشيرة إلى أن العينة هي السبب في عدم إجراء مراسم التتويج التي كانت مقررة أول من أمس.

