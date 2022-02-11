دوليه

يلتقي غدا السبت تشلسي الانكليزي مع بالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية على ستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة في العاصمة الاماراتية أبوظبي، كما يلعب غدا أيضاً الأهلي المصري مع الهلال السعودي على المركز الثالث. وكان تشلسي لحق بخصمه إلى النهائي أول من امس إثر تغلبه على الهلال بصعوبة بالغة وبهدف وحيد لنجم هجومه البلجيكي روميلو لوكاكو بعد 32 دقيقة من مسافة قريبة عقب خطأ دفاعي من ياسر الشهراني، وكان الهدف كافيا للنادي الإنكليزي للتغلب على منافسه السعودي وبلوغ المباراة النهائية.

وكان الهلال الفريق الأفضل في الشوط الثاني، وحرم كيبا أريزابالاغا حارس تشلسي موسى ماريغا ومحمد كنو من التسجيل بتدخلات جيدة. لكن الفريق السعودي فشل في إدراك التعادل ليكتفي باللعب على المركز الثالث أمام الأهلي الذي خسر أمام بالميراس في مباراة الدور نصف النهائي الأولى الثلاثاء 0-2.

ويسعى تشلسي اليوم إلى تأكيد هيمنة الأندية الأوروبية على البطولة وتحقيق اللقب للمرة السابعة على التوالي، إذ توج فريق كورنثيانز البرازيلي بالبطولة عام 2012 لتهيمن بعدها الأندية الأوروبية. ويحمل ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي بالفوز في البطولة بأربع بطولات يأتي بعده مواطنه برشلونة بثلاثة ألقاب. وكان بايرن ميونيخ الألماني توج باللقب في النسخة الأخيرة للبطولة.

ويطمح الفريقان العربيان إلى تحقيق المركز الثالث. وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة في نصف النهائي.

أما الهلال فبدأ المشوار بفوز تاريخي على الجزيرة الإماراتي بسداسية لهدف قبل أن يخسر أمام تشلسي بطل أوروبا بهدف نظيف بعد أداء قوي ومميز.

ويبحث الأهلي عن الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما نالها في 2006 وبالنسخة الماضية من البطولة وذلك بعدما كان يحلم بالوصول للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

أما الهلال فيبحث عن الميدالية الأولى له في تاريخ البطولة بل والأولى للفرق السعودية أيضا ورغم تشكيلته القوية في مواجهة الأهلي الذي يعاني من ظروف صعبة إلا أن الإجهاد قد يعانده في تلك القمة.

ولعب الأهلي يوم الثلاثاء بينما لعب الهلال يوم الأربعاء وقدم مجهودا كبيرا في مواجهة بطل أوروبا وبالتالي فإن الفريق المصري استفاد بيوم راحة أكثر.

كما أن الأهلي سيستعيد جهود لاعبيه الدوليين بعدما فضل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عدم الاعتماد عليهم جميعا في المباراة الماضية واكتفى بالدفع بعمرو السولية وأيمن أشرف من البداية قبل الاستعانة بحمدي فتحي ومحمد شريف قبل نهاية المباراة. ويغيب عن الأهلي اليوم أيمن أشرف بعد طرده في المباراة الماضية ومحمد مجدي أفشة للإيقاف لتراكم البطاقات.

وقد تشهد مباراة اليوم الظهور الأول للمدافع محمد عبد المنعم مع الأهلي بعدما قطع النادي إعارته لفيوتشر الشهر الماضي عقب تألقه في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الأول.

