محلية

طالعتنا بعض الصحف وليس جميعها؟ بمشروع التفرغ الموسمي للاعبين الرياضيين لدعم وتطوير الرياضة... وهذه بالطبع من الخطط المناسبة التي من شأنها ان تطور مستوى اللاعبين اذا ما التزم الجميع: اللاعبون والادارة والمدير الفني في تطبيق شروطها الفنية والادارية والمالية والقانونية فهذه الفكرة افضل من نظام الاحتراف الجزئي المهلهل. وطبعا من الخطأ تطبيقها من غير أن يتم التنسيق مع الهيئات التعليمية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي (الجامعات الخاصة) في التعامل مع اللاعبين الطلبة لان اغلب هؤلاء اللاعبين هم طلبة وقد يصل عددهم الى ما يقارب 60 %... وهذا رقم عالٍ سيوجد خللا في تطبيق المشروع...حيث قد يتدرب اللاعبون الموظفون والعسكريون صباحا من غير اللاعبين الطلبة! اذا لم تعالج مشكلتهم التعليمية. فأعتقد أن من الافضل تجربة الفكرة على لعبة جماعية واحدة وهي كرة القدم لان نسبة اللاعبين فيها مرتفعة ولعبة فردية مثل العاب القوى او السباحة لكي نضع ايدينا على مخارج وفوائد ومشاكل هذا النظام الجديد.... ففي التأني السلامة ويكفي تجارب فاشلة من غير دراسة متأنيه مثل ما يحدث الآن في شأن الاستثمار الرياضي... فمشكلة التفرغ الرياضي اغلبها طلابي. ومن البديهي التركيز على مدة الموسم الرياضي ومدة الاجازة الممنوحة للاعب وهل ستدخل من ضمنها فترة الاعداد للموسم القادم ضمن اجازة التفرغ الموسمي (مثل معسكرات ما قبل الموسم)؟.. لانه بذلك سيكون التفرغ يعادل عشرة الى أحد عشر شهرا، وعليه فالتفرغ هنا يجب ان يكون لسنة وليس لموسم (في بعض الالعاب). وايضا من المهم عند التفكير في وضع مثل هذه المشاريع التي لها اكثر من جهة مسؤولة قبل تطبيقه ان يكون هناك فريق عمل متمثل بممثلين لها (كفاءات وخبرات) من الهيئات التي سيتم تطبيق النظام بها مثل: ديوان الخدمة المدنية ووزارة التريبة والوزارات العسكرية وممثلين من الجامعات الحكومية والاهلية والاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية لكي تكون الرؤية شاملة وكاملة لا يوقفها شخص بشكوى على اللاعب او المعلم او المدير او الوزير... ومن اهم النقاط في هذا المشروع هو جدية اللاعب وقبوله بشروط هذا التفرغ... والله من وراء القصد.

