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يبحث كاظمة عن النقاط الثلاث للانفراد بصدارة الدوري الممتاز عندما يلتقي الفحيحيل في الـ 04:45 مساء اليوم على ستاد نادي الشباب في ختام منافسات الجولة العاشرة، والتي تشهد مباراة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وتجمع القادسية مع الشباب على ستاد محمد الحمد في الـ 07:15 مساء.

ويحتل كاظمة المركز الثالث برصيد 20 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن العربي المتصدر والكويت الثاني، وتبدو الفرصة متاحة أمامه لاعتلاء قمة الترتيب من خلال الفوز على الفحيحيل صاحب المركز السادس برصيد 9 نقاط.

ويقدم البرتقالي أفضل مستوياته في البطولة، وأظهر الفريق الذي يقوده البوسني داركو نيستروفيتش رغبة كبيرة في المنافسة على اللقب، إذ تشبث الفريق بصدارة البطولة خلال الجولات الماضية، وهو يمتلك جميع مقومات الفوز في ظل وجود كوكبة من اللاعبين والمحترفين المميزين أمثال المهاجمين شبيب الخالدي وبندر بورسلي والأردني أحمد عرسان ومواطنه يوسف أبو جلبوش الذي ضمه الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

في المقابل يتطلع الفحيحيل تحت قيادة مدربه الكراوتي داليبور ستاركيفيتش إلى الوقوف خصماً عنيداً بوجه منافسه وتسجيل نتيجة إيجابية تقربه أكثر من المنطقة الدافئة. وخسر الفحيحيل لقاء الذهاب بهدف شبيب الخالدي من علامة الجزاء، وقدم الفريق وقتها مستوى جيداً وهو سيسعى اليوم إلى تكراره معتمداً على طموح لاعبيه ورغبتهم في إثبات أنفسهم. ويبرز في صفوف الفريق المهاجم العاجي سيدريك هنري والسوري مارديك مارديكيان الذي تعاقد معه النادي أخيراً إلى جانب يعقوب الطراروة، ويبرز أيضاً السوري عبدالله الشامي واللبناني حسين غملوش.

وفي المباراة الثانية، يأمل القادسية بتكرار تفوقه على ضيفه الشباب الذي تغلب عليه ذهاباً بهدفين نظيفين، والارتقاء إلى مركز الوصافة، فهو يحتل حالياً المرتبة الرابعة برصيد 19 نقطة.

ويبدو الأصفر الذي يقوده الجزائري خير الدين مضوي في جاهزية تامة للقاء اليوم، بعد تعافي جميع المصابين بفيروس كورونا وانضمامهم للتدريبات الجماعية، فيما عزز الفريق صفوفه خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع المهاجم الجزائري إلياس يعيش لينضم إلى كتيبة الأصفر.

ويعتمد مضوي على نخبة من اللاعبين المحليين أمثال عيد الرشيدي وراشد الدوسري ولاعبي الخبرة بدر المطوع وأحمد الظفيري وفهد الأنصاري، فيما سيتولى مهمة حراسة المرمى مبارك الحربي في الوقت الذي باشر فيه خالد الرشيدي تدريباته مع الفريق استعدادا للمراحل المقبلة. بدوره، يطمح الشباب إلى تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن المركز التاسع وقبل الأخير، فهو جمع 7 نقاط ومازال الفريق في منطقة الخطر.

