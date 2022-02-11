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أعلن النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية أن رالي الكويت الدولي 2022، (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات) سيقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس المقبل على أرض مدينة الكويت لرياضة المحركات. ويترأس اللجنة المنظمة لرالي الكويت الدولي رئيس مجلس إدارة النادي عماد بوخمسين، فيما اختير حمد معرفي مديراً للرالي، ومشاري السبتي منظماً للحدث. وأشار النادي إلى أن الاستعدادات ستبدأ مبكراً لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، معرباً عن ثقته بقدرات الشباب الكويتي على تنظيمه بالصورة التي تتناسب مع حجم هذه المناسبة الرياضية الكبرى في رياضة المحركات.