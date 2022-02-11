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تعادل الكويت مع اليرموك 1 - 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني متأخراً بفارق الأهداف عن العربي، فيما رفع اليرموك رصيده إلى 4 نقاط وظل في المركز الأخير.

وسجل اليرموك هدف السبق عبر محترفه ماركو في الدقيقة 45 فيما أدرك الكويت التعادل في الدقيقة 48 عبر محترفه التونسي طه ياسين الخنيسي.وأهدر الأبيض عدة فرصاً محققة خلال اللقاء، فيما تألق حارس اليرموك أحمد الفضلي في الذود عن مرماه. وكان العربي تخطى نظيره التضامن بنتيجة 3 - 1 ضمن منافسات الجولة ذاتها، وسجل أهداف الأخضر في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي التضامن، الليبي محمد صولة في الدقيقة 33 وعلي خلف في الدقيقة 68 وبندر السلامة في الدقيقة 90+2 في حين سجل هدف التضامن الوحيد يوسف العنيزان في الدقيقة 80. وبهذا الفوز صعد العربي إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة في حين توقف رصيد التضامن عند سبع نقاط.

