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أكد المدير الفني في النادي الرياضي للمعاقين محسن العجمي أن المعسكر التدريبي لمنتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة في تركيا يسير وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، وأفاد: «يستمر المعسكر حتى 18 فبراير الحالي، على أن ينتقل الوفد بعدها إلى العاصمة البحرينية المنامة، للدفاع عن لقبه في دورة ألعاب دول غرب آسيا البارالمبية الثالثة، التي تبدأ منافساتها خلال الفترة من 18 وحتى 26 الشهر الحالي». وتابع : «باشر المنتخب تدريباته المقررة على فترتين صباحية ومسائية، ونأمل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعسكر التركي؛ سعيا للمحافظة على اللقب الذي توجنا به في الدورة السابقة».

وذكر محسن العجمي أن المنتخب سيلعب ست مباريات مع أفضل الفرق التركية؛ لأجل الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة قبل بدء المنافسات بوقت كافٍ، بقيادة المدرب حسام عباس.

