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تعاقد الجهراء مع المدرب الصربي دراغان لقيادة فريق كرة السلة في الفترة المقبلة المهمة من عمر بطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة. وسيستلم دراغان إدارة الفريق الفنية بدلاً من الوطني سعد الضامن الذي عينه النادي بصورة مؤقتة بدلاً من التونسي منعم عون.

ويسعى الجهراء من هذا التعاقد إلى استعادة مستواه والدخول بقوة إلى دائرة المنافسة بعد أن تراجع مستوى الفريق في القسم الثاني بصورة ملحوظة وهو ما أدى إلى إقالة المدرب التونسي، كما أنهى الفريق التعاقد مع النجم اللبناني وائل عرقجي بالتراضي وتعاقد مع الأميركي شاني ريكتور ليكون المحترف الآخر إلى جانب التونسي صالح الماجري.

ويحتل الجهراء المركز الثالث في الدوري مع نهاية القسم الثاني من البطولة وهو يأمل في مواصلة المحافظة على هذا المركز والتأهل إلى المربع الذهبي.

